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Miniklere moral konseri Kahramanmaraş'ta lösemi tedavisi gören çocukların yüzü güldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda KSÜ Onkoloji Bölümü'ndeki çocuklara canlı müzik ve hediyelerle moral verdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Miniklere moral konseri Kahramanmaraş'ta lösemi tedavisi gören çocukların yüzü güldü

Müzik ve hediyelerle moral:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nü ziyaret etti. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Gönüllü Gençlik Hareketi üyelerinin yer aldığı ekip, çocuklara canlı müzik dinletisi sundu ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Hastane ortamına neşe getirmek:

Etkinlik sırasında yapılan canlı müzik ve dağıtılan hediyeler, hem çocukların hem de ailelerinin moralini yükseltti. Ziyaret ekipleri, tedavi gören çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirerek hastane günlerine kısa bir neşe molası verdi. Organizasyonun amacı, hastalık sürecinin duygusal yükünü hafifletmek ve toplumda lösemiye dikkat çekmekti.

Uzman görüşü ve teşekkür:

Prof. Dr. Can Acıpayam, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Lösemi tedavisi zor ve ağır bir süreç. Çocuklarımızın bu süreçte yalnız olmadıklarını hissetmeleri çok önemli. Büyükşehir Belediyesi ekipleri her yıl buradaki çocuklarımızı ziyaret ederek onları sevindiriyor. Bu zorlu süreçte çocuklarımızı hatırlayıp yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz".

Belediye ekiplerinin düzenli ziyaretleri, tedavi sürecindeki çocuklara moral desteği sağlamaya devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA KSÜ...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA KSÜ TIP FAKÜLTESİ ONKOLOJİ BÖLÜMÜ'NDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARI ZİYARET EDEREK MÜZİK VE HEDİYELERLE MORAL VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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