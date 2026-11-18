Menekşe Kreşi'nde renkli deney günü

Sincan Belediyesi kreşleri, sayısı 8’e ulaşan yapısıyla 36-60 aylık çocuklara hizmet sunuyor. Alanında uzman eğitmen kadrosu tarafından yürütülen atölye sistemiyle miniklere bilgi ve eğlence bir arada sunuluyor; çocuklar gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir okul günü geçiriyor.

Atölye programı ve amaçları:

Kreşlerde uygulanan atölyeler arasında matematik, fen-doğa, okuma yazmaya hazırlık, masal ve mutfak atölyeleri yer alıyor. Bu programlarla çocukların motor becerilerinin, dikkat ve el-göz koordinasyonunun geliştirilmesi amaçlanıyor; etkinlikler çocukların sosyal ve bilişsel gelişimini destekleyecek şekilde planlanıyor.

Gerçekleştirilen deneyler:

Menekşe Kreşi'nde öğrenciler öğretmenleri eşliğinde yağmur deneyi, suda açan çiçekler deneyi, bayrak deneyi, köpüren renkler deneyi ve gökkuşağı deneyini gerçekleştirdi. Minikler deneyleri ilgiyle takip ederken, uygulamalı etkinlikler aracılığıyla bilimin temel kavramlarına somut olarak dokundular.

Uygulanan atölye ve deneyler, ailelerden de tam not alıyor; Sincan Belediyesi kreşleri, eğlenerek öğrenme yaklaşımıyla miniklerin merak duygusunu ve öğrenme isteklerini canlı tutmayı hedefliyor.

SİNCAN BELEDİYESİ KREŞLERİNDE MİNİKLER MOTOR BECERİLERİNİ DENEYLERLE GELİŞTİRİYOR, UZMAN EĞİTMEN KADROSU EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞLENCE VE BİLGİ DOLU ETKİNLİKLERLE HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYOR. MENEKŞE KREŞİ ÖĞRENCİLERİ BU KEZ YAPTIKLARI BİRBİRİNDEN FARKLI DENEYLERLE BİLİMLE TANIŞTI.