Miniklerin öğrenme yolculuğu Sincan kreşlerinde zengin programla başladı

Sincan Belediyesi bünyesinde hizmet veren 8 kreş, 2026-2027 eğitim öğretim yılına kapsamlı bir programla başladı. Belediye, okul öncesi eğitimin niteliğini artırmayı hedefleyerek çocukların öğrenme süreçlerini destekleyen etkinlik ve atölyeleri yeni dönemde de sürdürüyor.

Kreşlerde eğitim programı:

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Lale, Leylak, Zambak, Karanfil, Nergis, Lavanta, Papatya ve Menekşe kreşlerinde yaş ve gelişim düzeylerine uygun, zengin içerikli bir müfredat uygulanıyor. Oryantasyon sürecini başarıyla tamamlayan çocuklar, güvenli ve planlı bir ortamda eğitimlerine devam ediyor.

Aktiviteler ve kazanımlar:

Kreşlerde miniklerin farklı yeteneklerini keşfetmelerine imkân veren etkileşimli programlar yer alıyor. Drama, kodlama, İngilizce dersleri ve çeşitli atölye faaliyetleri ile çocukların hayal gücü, iletişim becerileri ve problem çözme yetenekleri destekleniyor. Ayrıca halk oyunları eğitimi sayesinde yerel kültürler ve yöresel çeşitlilik çocuklara tanıtılıyor.

Program, ailelerin beklentileri ve çocukların gelişimsel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandı. Sincan Belediyesi, okul öncesi dönemde verilen eğitimin sürekliliğini ve kalitesini artırmaya odaklanarak miniklere güvenli, eğlenceli ve öğretici bir öğrenme ortamı sunmayı sürdürüyor.

SİNCAN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN 8 KREŞ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMIYLA BAŞLADI.