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Miniklerle bir arada: Didim'de hayvanları koruma bilinci güçlendirildi

Didim'de Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde çocuklar bakım merkezini gezdi, tematik boyama yapıldı; mama ve kompost dağıtıldı, Peter Roy King'e plaket verildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Miniklerle bir arada: Didim'de hayvanları koruma bilinci güçlendirildi

Didim Belediyesi çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay öncülüğünde gerçekleştirilen Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi kapılarını minik ziyaretçilere açtı. Etkinlikte merkezi gezen çocuklara merkezde yürütülen tedavi ve bakım çalışmaları hakkında bilgi verildi ve sokak hayvanlarının korunmasının önemi anlatıldı.

çocuklara yönelik program:

Etkinlik kapsamında küçük katılımcılar, sokak hayvanlarını yakından görme ve merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Alanda oluşturulan boyama köşesinde Dünya Hayvanları Koruma Günü temasıyla tematik çalışmalar yapıldı. Çocukların hayvan sevgisini güçlendirmeyi hedefleyen programda, miniklere mama ve kompost dağıtımı da gerçekleştirildi.

gönüllüler ve takdir:

Etkinliğe yerli ve yabancı gönüllüler de katılarak farkındalık çalışmalarına destek verdi. Sokak hayvanlarının bakım ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkılarından dolayı Peter Roy Kinge plaket takdim edildi ve kendisine teşekkür edildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yaptığı değerlendirmede şunları vurguladı: Hayvanların yaşam hakkına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Çocuklarımızın daha küçük yaşlarda hayvan sevgisiyle büyümesi, canlılara karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok kıymetli. Bugün burada miniklerimizle birlikte hem sokak hayvanlarımızı yakından tanıdık hem de onların yaşamlarına dair farkındalığımızı artırdık. Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün, tüm canlıların yaşam hakkına saygı göstermemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmasını diliyorum.

Etkinlik çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlarken aynı zamanda hayvan hakları ve koruma bilincinin erken yaşta kazandırılmasına katkı sundu. Belediye yetkilileri benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

BAŞKAN GENÇAY: &quot;HAYVANLARIN YAŞAM HAKKINA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ&quot;

BAŞKAN GENÇAY: "HAYVANLARIN YAŞAM HAKKINA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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