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Miras kalan vakıf desteği bir gelinin düğününe vesile oldu

1865'te kurulan Ayşe Sıddıka Hanım Binti Abdulfettah Vakfı'nın '1001 Hayır Şartı' ile Kütahya'da bir genç kızın gelinliği karşılandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Miras kalan vakıf desteği bir gelinin düğününe vesile oldu

Vakıf geleneği yüz yılları aşıyor:

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1865 yılında İstanbul'da kurulan Ayşe Sıddıka Hanım Binti Abdulfettah Vakfı tarafından getirilen hayır şartı kapsamında, evlilik hazırlığı yapan bir genç kızın gelinliğini karşıladı. Yapılan açıklamada yardımın genç kızın yaşamındaki özel günlerden birine doğrudan katkı sağladığı belirtildi.

1001 Hayır Şartı'nın güncel yansımaları:

Kurumdan yapılan açıklamada söz konusu desteğin '1001 Hayır Şartı' kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı ve vakıf medeniyetinin zaman içinde toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada yer alan ifadeye göre: Asırlar önce bir iyilik niyetiyle kurulan vakıfların bıraktığı hayır mirası, bugün yeni yuvaların kurulmasına, yüzlerin gülmesine ve güzel başlangıçlara vesile oluyor.

Yerel dayanışma ve kültürel miras:

Yetkililer, bu tür uygulamaların sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toplumda dayanışma duygusunu ve vakıf kültürünün sürekliliğini güçlendirdiğini belirtti. Kütahya'daki bu örnek, vakıf geleneklerinin günümüzde somut bir yardıma dönüşmesini gösteriyor.

Küçük ama anlamlı bu destek, adını taşıyan vakfın 1865'ten beri süregelen hayır geleneğinin yeni nesillerde nasıl yaşatıldığını göstermesi açısından önem taşıyor.

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 1865 YILINDA İSTANBUL’DA KURULAN AYŞE SIDDIKA HANIM BİNTİ...

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 1865 YILINDA İSTANBUL’DA KURULAN AYŞE SIDDIKA HANIM BİNTİ ABDULFETTAH VAKFI’NIN HAYIR ŞARTI KAPSAMINDA, EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN BİR GENÇ KIZIN GELİNLİK İHTİYACINI KARŞILADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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