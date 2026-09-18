Miras kavgası Ankara davasında: ksilazinle öldürme iddiası

Olayın ortaya çıkışı:

16 Aralık 2025'te Ankara'da hayatını kaybeden 43 yaşındaki müteahhit Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, ailesi ve yakın çevresinden birçok kişinin adı geçti. Dosyada, Arıkan’ın, halk arasında 'dana deviren' diye bilinen ve etken maddesi ksilazin olan bir ilaçla zehirlendiği iddiası yer alıyor.

Soruşturmada şüpheli olarak adı geçenler arasında eski eşi Sultan Seki (40), oğlu Batuhan Arıkan (16), Sultan Seki’nin sevgilisi Mustafa Ünal (42), kızı Hacer Sude Arıkan (20), sağlık çalışanı Ertan Ede (39), avukat Özge Topsoy (31), Sude’nin arkadaşının annesi Teslime Çelik (40) ve diğer bazı isimler bulunuyor. Dosyada telefon kayıtları, kamera görüntüleri ve adli tıp raporları başta olmak üzere çeşitli deliller yer alıyor.

Şüphelerin temel iddiaları:

Soruşturmayı takip eden avukat Soner Aslan iddiaları ayrıntılarıyla anlattı. Aslan'ın aktardığına göre Temmuz veya Ağustos 2025'te aile içinde planlamaya yönelik bir görüşme olduğu, o dönemde fare zehri kullanılarak bir zehirleme girişiminde bulunulduğu ve bunun kayıtlarda etki göstermediği belirtildi. Dosyada Arıkan’ın yaklaşık 400-500 milyon liralık mal varlığı olduğuna dair tespitin de yer aldığı vurgulandı.

Aslan, 16 Aralık günü Sultan’ın oğluna daha önceden verdiği ilacı yanına almasını söylediğini, Batuhan ile Ramazan’ın pikniğe gittiğini, Sultan’ın Mustafa’yı kuzeni olarak tanıttığını ve piknik sırasında Arıkan’ın salatası ve ayranına ilaç karıştırıldığını iddia etti. İddiaya göre ayranı içen Arıkan sersemleyince Mustafa tarafından kullanılan araçla eve götürüldü.

Müdahale ve ölüm anına ilişkin iddialar:

İddialarda, eve geliş sonrası yaşananlarda kademeli bir eylem anlatılıyor. Aslan, Batuhan’ın babasını kollarına alarak eve çıkardığını, Mustafa’nın şırınga ile önce kalbe enjekte ettiğini, ilk enjeksiyonun ölüm sağlamaması üzerine tekrar kalbe ardından kalçadan enjeksiyon yapıldığını belirtiyor. Savunma ve bazı anlatımlara göre ilk müdahaleler sonuç vermeyince ölümün kesinleştirilmesine çalışıldığı öne sürülüyor.

Olay sonrası evde bazı delillerin gizlenmeye çalışıldığı, cenaze sırasında eve bir içki şişesi konulduğu ve bu görüntüyle dikkatlerin başka yöne çekilmeye çalışıldığı iddiaları da dosyada yer alıyor. Ancak Aslan, adli tıp raporlarının bu yöne çekme çabasını desteklemediğini, ölümün zehirlenme bulgularıyla netleştiğini vurguladı.

Deliller, ifadeler ve dava süreci:

Soruşturma dosyasında telefon görüntüleri, kamera kayıtları, adli tıp raporları ve sanıkların ifadelerine dayalı hususlar yer alıyor. Aslan, Mustafa’nın telefonunda ilaçlara ait fotoğrafların bulunduğunu, ilk etapta fotoğrafları tanımadığını söylediğini, daha sonra fotoğrafları Sultan’ın gönderdiğini ve Sultan’ın aracında çekildiğini kabul ettiğini aktardı. Sultan ise fotoğrafları Mustafa’ya göndermediğini iddia ediyor.

Dosyada ayrıca Temmuz-Ağustos dönemindeki ilk zehirleme girişimine ilişkin hastane kayıtları ile GATA bağlantılı personel ve ilaç temini görüşmeleri olduğu ifade ediliyor. Arıkan’ın ölümüyle bağlantılı olarak suç tipleri arasında tasarlayarak öldürme iddiaları, yardım etme ve delilleri gizleme suçlamaları bulunuyor.

Sanıkların tutukluluk durumu ve mahkeme takibi:

Hazırlanan iddianamede, Sultan, Mustafa, Batuhan ve Ertan'ın tutuklu olduğu, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Döndü adlı aile büyüğü hakkında verilen takipsizlik kararına avukatlar itiraz etti. İddianamede Hacer hakkında da ağırlaştırılmış müebbet talebi bulunduğu kaydedildi.

Avukat Aslan, dosyanın delil yönünden eksiksiz olduğunu belirterek ilk duruşmanın 5 Kasım'da görüleceğini söyledi. Aslan, sanıkların ifadelerindeki çelişkiler ve eldeki iletişim ile görüntü kayıtlarının dava sürecinde belirleyici olacağını, tutuksuz yargılananlar hakkında tutuklama taleplerini mahkemeye ileteceklerini bildirdi.

Aile içinde yaşananların aile bağlarını derinden sarstığını ve yakınların büyük bir yıkım yaşadığını belirten Aslan, Ramazan’ın ölmeden önce de zehirlenme şüphesinden söz ettiğini, bunun soruşturmada değerlendirildiğini ifade etti. Mahkemenin tüm delilleri değerlendirerek hakkaniyete uygun bir karar vereceği bekleniyor.

AVUKAT SONER ASLANN