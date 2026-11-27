Perşembe Sohbetleri'nde Nasreddin Hoca mirası ele alındı

Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Nasreddin Hoca Araştırma ve Uygulama Birimi Müdürü olarak Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği "Perşembe Sohbetleri" programında "Ortak Hafıza, Ortak Miras: Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatı Geleneği" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bayraktar, fıkraların sözlü kültür ortamında kuşaktan kuşağa aktarılan, toplumsal hafıza ve değerlerin taşınmasında temel işlev gören anlatılar olduğunu vurguladı.

fıkraların ortak kimlik ve değerlerdeki rolü:

Konferansta, Nasreddin Hoca fıkralarının yalnızca güldürme işlevi taşımadığı; adalet, sağduyu, hoşgörü ve toplumsal eleştiri gibi kadim değerleri canlı tuttuğu, böylece ortak bir kimlik bilinci oluşturduğu üzerinde duruldu. Bayraktar, sözlü anlatı geleneğinin sürekliliğinin, bu fıkraların farklı coğrafyalardaki Türk toplulukları arasında güçlü bir gönül ve anlam bağı kurduğuna dikkat çekti. Ayrıca, söz konusu geleneğin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında insanlığın ortak değeri olarak tescillenmesinin bu boyutu pekiştirdiği belirtildi.

eskişehir için kültür turizmi ve kültür ekonomisi:

Bayraktar, Nasreddin Hoca'nın Eskişehir'in kültürel kimliğine katkısına işaret ederek, bu mirasın korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir kültürel faaliyetlerle gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini anlattı. Sunumda, fıkraların yalnızca edebî veya folklorik birer öğe olmadığı; aynı zamanda Eskişehir'in kültür turizmi ve kültür ekonomisine stratejik katkı sağlayacak potansiyel taşıdığı değerlendirildi. Bayraktar, yerel aktörlerin, akademinin ve sivil toplumun iş birliğiyle bu potansiyelin somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Program yoğun ilgi gördü; katılımcıların çok sayıda sorusunun cevaplandırılmasının ardından etkinlik, Ocak Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Berber'in şükran beratı takdimiyle sona erdi. Sunum, Nasreddin Hoca fıkralarının toplumsal ve ekonomik boyutlarını bir arada değerlendiren bir perspektif sundu.

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI’NIN GELENEKSEL "PERŞEMBE SOHBETLERİ" KAPSAMINDA "ORTAK HAFIZA, ORTAK MİRAS: NASREDDİN HOCA FIKRALARINI ANLATI GELENEĞİ" BAŞLIKLI KONFERANS TÜRK HALKBİLİMİ VE ANLATI GELENEĞİNİN EN KÖKLÜ UNSURLARINDAN BİRİ GÜNDEME TAŞINDI.