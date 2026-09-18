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miryokefalon ruhu çivril'de anıldı

Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılı Çivril'de kutlandı; bilim heyeti kuruldu, yüzey araştırmaları başlayacak ve zafer müzesi kurulması hedefleniyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

miryokefalon ruhu çivril'de anıldı

Miryokefalon anması Çivril'de düzenlenen programla gerçekleşti

Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalıcılaşmasında dönüm noktası kabul edilen Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılı, Çivril Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Programa Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, akademisyenler, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Pamukkale Müftüsü'nün duasıyla başladı, ardından zaferi konu alan bir film gösterimi yapıldı.

Programda kimler konuştu

Programın açılış konuşmasını yapan 1176 Derneği Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Balık, Miryokefalon'un Anadolu'nun Türkleşmesindeki tarihî önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Balık, gelecek yılın yıldönümü organizasyonunun devletin üst düzey temsilinin olduğu geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Vali Yavuz Selim Köşger ise konuşmasında 850. yılın taşıdığı önemi vurguladı ve zaferin genç nesillere idrak ettirilerek daha coşkulu şekilde kutlanması gerektiğini belirtti. Vali Köşger, yıl dönümünün bildirilmesinin ardından kısa süre içinde bir tertip komitesi oluşturduklarını ve programın hazırlanması sürecinin hızlıca işletildiğini aktardı.

Bilim heyeti ve yüzey araştırmaları planı

Vali Köşger, Miryokefalon Zaferi'nin Çivril, özellikle Kufi Boğazı'nda gerçekleştiğine ilişkin tezi bilimsel çalışmalarla ispatlama amacıyla bir bilim heyeti oluşturduklarını açıkladı. Planlanan çalışmaların yüzey araştırmalarıyla başlayacağı, savaşın geçtiği alanın süreç ve safhalarına ilişkin verilerin toplanacağı belirtildi. Elde edilecek arkeolojik ve tarihî bulguların daha sonra sergilenmesi amacıyla bir müze kurma çalışmasının da başlatılacağı ifade edildi.

Çalışmaların hedefleri ve önemi

Hazırlanan bilimsel program çerçevesinde sahadan elde edilecek bilgi ve belgelerin Miryokefalon'un yeri ve seyrine dair literatüre katkı sağlaması hedefleniyor. Vali Köşger, yüzey araştırmalarına bizzat katılacağını söyleyerek alanda çıkacak maddi keşifler ve savaşta hayatını kaybedenlere ilişkin kalıntıların tarihî araştırmalar açısından önemini vurguladı. Ayrıca bu verilerin gelecek dönemde oluşturulacak bir Zafer Müzesinde sergilenmesi amacıyla adımlar atılacağı müjdelendi.

Tarihî perspektif ve gençlere mesaj

Vali Köşger konuşmasında, Miryokefalon'un Malazgirt'ten sonra Anadolu'nun tapularını Türklere veren bir zafer olarak değerlendirildiğini belirtti. Savaşta karşı tarafın teknik ve sayısal üstünlüğüne rağmen II. Kılıç Arslan'ın ordusunun zafer kazandığı ve böylece Haçlı kuvvetlerinin Anadolu'dan uzaklaştırıldığına değindi. Miryokefalon'un ruhunun mekândan bağımsız olduğuna dikkat çekerek, asıl önemli olanın 'mekân değil ruh' olduğunu ve bu ruhun gençlere aktarılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında ayrıca tarih boyunca Anadolu'yu bölmeye yönelik farklı girişimlerin devam ettiğine dikkat çeken Köşger, gençlerin tarihî tecrübelerden ders çıkarmasının önemini vurguladı ve Endülüs örneğini hatırlatarak hafızanın korunmasının stratejik önemine işaret etti.

Etkinlikler ve kapanış

Programın ardından Miryokefalon 850. yılı anısına hazırlanan hatıra madalyonları ve plaketler takdim edildi. Kutlama, kapalı spor alanında gerçekleştirilen halk oyunları, mehteran takımı gösterileri, Çivril Belediyesi Güreş Takımı ve geleneksel okçu atış gösterileriyle devam ederek izleyicilere zafer coşkusunu yaşattı.

Vali Köşger konuşmasını, hazırlıklarda emeği geçen akademisyenlere, yerel yöneticilere ve mülki idare amirlerine teşekkür ederek tamamladı ve zaferin ruhunu gençlere emanet etti. Etkinlik düzenleyicileri kısa vadede başlatılacak araştırma ve müze çalışmalarıyla Miryokefalon mirasının korunması ve sonraki kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını duyurdu.

ANADOLU’NUN TÜRK YURDU OLARAK TESCİLLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLAN MİRYOKEFALON...

ANADOLU’NUN TÜRK YURDU OLARAK TESCİLLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLAN MİRYOKEFALON ZAFERİ’NİN 850. YIL DÖNÜMÜ, ÇİVRİL’DE DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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