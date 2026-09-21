Dolar 48,7794 +0,04%
Euro 56,0181 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.899,55 -0,58%
EUR/USD 1,1485 -0,05%
Brent Petrol 99,06 -0,23%
--°

Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi

Mardin 1969 Spor ile Kayserispor maçının ardından bazı Kayserispor taraftarlarının tribün koltuklarını kırıp parçaları sahaya atması stadyuma zarar verdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 01:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi

Tribünde hasar ve sahaya atılan parçalar

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında oynanan Mardin 1969 Spor – Kayserispor karşılaşmasının ardından misafir takım tribünlerinde bazı koltukların kırıldığı ve kırılan parçaların sahaya atılması sonucu stadyumda hasar meydana geldi.

Kulüp açıklaması ve maç sonucu:

Mardin 1969 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, karşılaşmanın 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynandığı ve Kayserispor'un sahadan üç puanla ayrıldığı belirtildi. Maç, konuk ekibin 68. dakikada Moreno'nun attığı golle 1-0 sona erdi.

Maç sonrası görüntüler ve güvenlik endişeleri:

Maçın bitişiyle birlikte tribünlerde yaşanan koltuk kırma ve parçaların sahaya atılması, stadyumda istenmeyen görüntülere yol açtı. Bu tür maddi hasarlar, hem onarım gerektiren maliyetler hem de organizasyon ve güvenlik düzenlemelerinin sorgulanmasına neden oluyor. Kulüp açıklamasında yer alan tespitler, tribün düzeni ve güvenlik tedbirlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

KAYSERİSPOR TARAFTARLARI TRİBÜN KOLTUKLARINI KIRDI, STADYUM ZARAR GÖRDÜ

KAYSERİSPOR TARAFTARLARI TRİBÜN KOLTUKLARINI KIRDI, STADYUM ZARAR GÖRDÜ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor, Elvin Mendy'nin anjiyo sonuçlarını paylaştı
images

Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti
images

Cizre'de futbol şenliği: Amed'in Beşiktaş zaferi sokakları coşturdu
images

Stanimir Stoilov: milli arayı fırsata çevirip savunmayı ve fiziği düzelteceğiz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı