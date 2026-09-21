Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi

Tribünde hasar ve sahaya atılan parçalar

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında oynanan Mardin 1969 Spor – Kayserispor karşılaşmasının ardından misafir takım tribünlerinde bazı koltukların kırıldığı ve kırılan parçaların sahaya atılması sonucu stadyumda hasar meydana geldi.

Kulüp açıklaması ve maç sonucu:

Mardin 1969 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, karşılaşmanın 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynandığı ve Kayserispor'un sahadan üç puanla ayrıldığı belirtildi. Maç, konuk ekibin 68. dakikada Moreno'nun attığı golle 1-0 sona erdi.

Maç sonrası görüntüler ve güvenlik endişeleri:

Maçın bitişiyle birlikte tribünlerde yaşanan koltuk kırma ve parçaların sahaya atılması, stadyumda istenmeyen görüntülere yol açtı. Bu tür maddi hasarlar, hem onarım gerektiren maliyetler hem de organizasyon ve güvenlik düzenlemelerinin sorgulanmasına neden oluyor. Kulüp açıklamasında yer alan tespitler, tribün düzeni ve güvenlik tedbirlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

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