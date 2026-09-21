Misi sokaklarında lezzet mirası 18 yıldır yaşatılıyor

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 18'inci kez düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği, tarihi Gümüştepe Mahallesi'nin (Misi) kıvrımlı sokaklarında lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlik, renkli bir kortej yürüyüşüyle başladı; Misi Köy Meydanı'nda ise Nilüfer Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu gösterileriyle gün boyunca canlı bir atmosfer oluşturdu.

etkinlik ve katılımcılar:

Şenliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile birlikte Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 24. Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, belediye yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta katıldı. Organizasyon, Nilüfer’in çokkültürlü yapısını ve bölgenin zengin mutfak mirasını görünür kılmayı amaçladı.

Başkan Şadi Özdemir, şenlikte yaptığı konuşmada Misi'nin iki bini aşan tarihi ve bu tarih içinde şekillenen yemek kültürünün korunmasının önemine vurgu yaptı. Özdemir, ilçede 37 kadın derneği ve kooperatifin faaliyet gösterdiğini belirterek kadınların el emeğiyle hazırlanan tariflerin gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade etti.

yemek yarışması ve jüri değerlendirmesi:

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen yemek yarışmasında Nilüfer'de faaliyet gösteren 9 kadın derneği geleneksel tariflerini sundu. Yarışmanın jürisinde TV programcısı ve MasterChef eski yarışmacısı Şef Esra Tokelli, Hasan Öztürk'ün eşi Nedriye Öztürk ile Bursa Aşçılar Derneği'nden şefler Sevil Karaca, Elif Akmanlar ve Necati Özkan yer aldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliğe; Nilüfer Konak Altıneller Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği'nin hazırladığı Anadolu’nun Yedi Kat Bohçası layık görüldü. İkinciliği Nilüfer Işıktepe Sosyal Yardımlaşma Kadın Derneği'nin Keledoş yemeği, üçüncülüğü ise Çamlıca Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği'nin Pöç Kebabı aldı. Dereceye giren derneklere ödüller, Nuray Özdemir, Okan Şahin ve Sinan Sarıbal tarafından takdim edildi.

atölye gösterimi ve kapanış:

Yarışma sonrası Şef Esra Tokelli bir atölye düzenleyerek Bursa mutfağının öne çıkan lezzetleri olan Pideli Köfte, Süt Helvası ve Şıra'nın yapımına dair püf noktalarını paylaştı. Gün boyunca süren etkinlik, sanatçı Bahadır Sevik'in Türk Sanat Müziği konseriyle sona erdi; katılımcılar hem yerel tariflerle buluştu hem de kültürel bir dayanışma örneği izledi.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR KONUŞMA YAPTI