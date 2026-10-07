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Mısırlı aktivist Nada Alfy Thabet empati ve farkındalık için Trabzon'a geldi

Nada Alfy Thabet, 'Ruhun Yelkenleri' programıyla Trabzon'da Avrasya Üniversitesi öğrencileriyle buluştu; engelliler için farkındalığı destekledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:46

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mısırlı aktivist Nada Alfy Thabet empati ve farkındalık için Trabzon'a geldi

Mısırlı aktivist Trabzon buluşmasında öğrencilerle bir araya geldi

Trabzon'da düzenlenen Ruhun Yelkenleri farkındalık ve empati buluşmaları kapsamında uluslararası ilgi çeken bir program gerçekleştirildi. Eski Mısır Temsilciler Meclisi milletvekili ve aktivist Nada Alfy Thabet, proje davetiyle Trabzon'a gelerek Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi'nde öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Nada Alfy Thabet'in çalışmaları

Nada Alfy Thabet, İskenderiye'de engelli bireylerin eğitimi, rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması amacıyla kurduğu Village of Hope (Umut Köyü) çalışmalarıyla tanınıyor. Bu vizyoner girişimi dikkati çekmiş ve söz konusu proje sebebiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş olmasıyla kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Thabet'in katılımı, Trabzon'daki farkındalık çabalarına uluslararası bir perspektif sundu.

Katılımcılar, ziyaret ve teşekkür

Programa yoğun ilgi gösterildi; etkinlikte Avrasya Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Derelioğlu, Rusya Beyaz Baston Derneği Başkanı ve proje yöneticisi Oleg Kolpashchikov, Karadeniz Engelliler Federasyonu Başkanı Savaş Yol, Mersin Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Dursun Aslan, Paralimpik Sosyal Dayanışma Kulübü Başkanı Eray Aktürk ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci yer aldı.

Etkinlik kapsamında heyet, Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri'yi makamında ziyaret etti. Heyet üyeleri Üniversite'nin toplumsal farkındalık çalışmalarına sağladığı katkılar için teşekkür ederek bir flama takdim etti. Yeniçeri, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Üniversite bünyesindeki birimler, özellikle Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve Paralimpik Sosyal Dayanışma Kulübü'ne teşekkür etti ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Program, yerel aktörlerle uluslararası deneyimi bir araya getirerek empati ve farkındalık yaratma çabalarını güçlendirdi. Etkinlikte öne çıkan paylaşımlar, üniversite ortamında sürdürülebilir projelerin önemini bir kez daha ortaya koydu ve benzer iş birliklerinin devamına kapı araladı.

MISIR TEMSİLCİLER MECLİSİ ESKİ MİLLETVEKİLİ VE AKTİVİST NADA ALFY THABET, PROJE KAPSAMINDA...

MISIR TEMSİLCİLER MECLİSİ ESKİ MİLLETVEKİLİ VE AKTİVİST NADA ALFY THABET, PROJE KAPSAMINDA TRABZON’A GELEREK AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YOMRA YERLEŞKESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERE KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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