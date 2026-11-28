Misvak kılını teknolojiyle buluşturan tasarıma ulusal ikincilik

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri, doğal malzeme kullanımı ile uygulamalı tasarımı birleştiren çalışmaları sayesinde ulusal düzeyde ödülle döndü. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen proje; sağlık odaklı teknolojik çözüm anlayışıyla dikkat çekti.

Projenin özellikleri:

Öğrenciler Lalezar Eker ve Nehir Tılıç tarafından tasarlanan "NEXORA: Misvak Kıllı Mekanik Titreşimli Diş Fırçası", ağız ve diş sağlığında doğal malzemelerin kullanımını ön plana çıkarıyor. Tasarım, misvak kıllarının doğal temizleme etkisini mekanik titreşimle birleştirerek hem geleneksel hem de modern yaklaşımları bir araya getiriyor.

Projenin akademik danışmanlığını Doç. Dr. Gülşah Çongur üstlendi. Tasarım sürecinde estetik, ergonomi ve hijyen kriterleri gözetilerek prototip geliştirme aşamalarında pratik çözümler üretildi.

Yarışma ve değerlendirme süreci:

Proje, OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 2026 Ulusal Buluş ve Tasarım Fikirleri Yarışması (UBUTA) kapsamında tasarım tescili kategorisinde değerlendirildi. "Geleceğin Buluşları OSTİMTech’te Şekilleniyor" temasıyla yapılan etkinlikte ön değerlendirmeyi geçen projeler 25 Kasım 2026 tarihindeki proje pazarında sergilendi.

Jüri; OSTİM Teknik Üniversitesi, MÜSİAD, TÜRKPATENT ve patent firmalarının temsilcilerinden oluştu. Bu değerlendirme sonucunda BŞEÜ takımı ikincilik ödülüne layık görüldü.

Eğitim ve tasarım vurgusu:

Bu başarı, üniversite içi disiplinlerarası çalışmanın ve öğrenci-öğretim üyesi iş birliğinin somut bir örneğini oluşturuyor. Proje, doğal malzemelerin sağlık teknolojilerinde nasıl yenilikçi biçimde kullanılabileceğine dair tasarım odaklı bir yaklaşım sunuyor.

NEXORA'nın yarışmada elde ettiği ikincilik, öğrencilere hem görünürlük sağladı hem de tasarım tescili kategorisinde değerlendirilen çalışmaların önemini gösterdi. Sergileme ve jüri süreci, projenin tasarım ve uygulama yönlerinin uzmanlar tarafından değerlendirilmesine imkân verdi.

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜSİAD, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU (TÜRKPATENT) İLE PATENT FİRMALARININ TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN JÜRİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN TASARIM, İKİNCİLİK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.