7 yıl 15 ay hapis cezası bulunan ve üç ayrı suçtan aranan 'Tilki Selim' Selim Işık, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Üsküdar'da yakalandı.
İstanbul’da gizlendiği tespit edilen ve hakkında 7 yıl 15 ay hapis cezası
Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.
Bu içerik hakkında
ilk yorumu siz yapın!
Kütahya'da kavşakta çarpışma: otomobil kamyonun altına girerek iki kişi yaraland...
Park kavgası ölümle sonuçlandı: iki sanık için müebbet hapis talebi
aydin merkezli operasyonda 1,76 milyar liralık işlem hacmiyle 31 şüpheli adliyey...
Batman-Diyarbakır kara yolunda kamyonet çarpışması: bir kişi hafif yaralandı
Hafıza ile sahnede: Ve Ateş Bizi Tüketiyor prömiyeri SDKM'de
Dikmen'de hayvancılığa verim odaklı çift başlıklı süt sağım desteği
Çayırova'da asfalt seferberliği üç mahallede devam ediyor
Sinop'ta aile odaklı modüler eğitimle ebeveynlik güçlendiriliyor
Darende'de itfaiyenin müdahalesiyle odunluk yangını kontrol altına alındı
Ayanikola adası aslına uygun onarıldı, ziyaretçi erişimi kolaylaştırıldı
İş ve istihdam gündemiyle Karabük'te teşkilat buluşması
Rusya Kiev için NATO’ya yarı üyelik arayışını kabul etmiyor
Beykoz'ta öğretmenler 24 kasım'da boğaz turunda buluştu
Fon soruşturmasında uluslararası para akışı: Gildencrest hesaplarında 21 milyar lira
Kayserispor sezonun 10. galibiyetini aldı
Boşanma süreci devam ediyor: 500 milyon TL'lik alacak ve 200 milyon TL tazminat talebi
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!