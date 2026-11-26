operasyonun yürütülüşü:

MİT tarafından yürütülen hassas istihbarî çalışmalar sonucunda, yabancı istihbarat teşkilatlarının kablosuz ağlarına sızma girişimlerinde bulunan bir şebeke tespit edildi. Yapılan takipte, şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullandığı, belirlenen güzergâhlarda dolaşarak Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaptıkları belirlendi. Tespitlerin ardından İstanbul Emniyeti ile koordineli bir operasyon düzenlendi ve iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

yakalama ve adli süreç:

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yürütülen soruşturmada, faaliyetlerinin belirlenen hedeflere yönelik olduğu tespit edildi. İfadelerinde, hareket ettikleri bölgelerin güvenlik ve iletişim altyapılarını haritalandırdıklarını itiraf eden şüpheliler, talimatları sosyal medyadaki iş ilanları üzerinden aldıklarını belirtti. Ayrıca, casusluk faaliyetleri karşılığında kripto para uygulamaları üzerinden ödeme aldıklarını söylediler. Yapılan teknik ve istihbarî incelemeler sonucu, şahısların yabancı bir istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.

Operasyon kapsamında elde edilen bulgular ve emniyet süreçleri tamamlanarak, iki şüpheli tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. MİT kaynakları, benzer sızma girişimlerinin önlenmesi için takip ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.

MİT’ten siber casusluk şebekesine operasyon