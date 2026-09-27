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MKE'de su ısıtma merkezinde kaza: bir işçi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

27 Eylül 2026'de MKE Gazi Fişek Fabrikası su ısıtma merkezinde bakım sırasında kaza yaşandı; bakım işçisi Ferhat Öz hayatını kaybetti, üç personel yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

MKE'de su ısıtma merkezinde kaza: bir işçi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül 2026 tarihinde Gazi Fişek Fabrikası'ndaki su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında bir iş kazası meydana geldi. Olayda toplam 4 personel yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak bildirildi.

Olayın seyri:

Yaralı personel derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı. Bir personel ayakta tedavi sonrası taburcu edilirken, ağır yaralanan bakım onarım işçisi Ferhat Öz için yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. MKE açıklamasında kazanın bakım sırasında meydana geldiği ve yaralananların sağlık durumlarına ilişkin ilk verilerin bu şekilde olduğu belirtildi.

İdari ve teknik inceleme:

MKE, olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemelerin devam ettiğini duyurdu. Kurum, hayatını kaybeden personele başsağlığı, yakınlarına sabır; tedavi gören personele ise acil şifa diledi. İnceleme sonuçları ve olası sorumluluklara ilişkin bilgiler, soruşturma tamamlandıkça paylaşılacak.

Olayın iş güvenliği uygulamaları ve bakım süreçlerine etkisi ile ilgili değerlendirmeler, kurum içi ve dış uzmanların katılımıyla yürütülecek incelemeler sonucunda netleşecek.

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ’NİN (MKE) GAZİ FİŞEK FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCU 1 KİŞİ...

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ’NİN (MKE) GAZİ FİŞEK FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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