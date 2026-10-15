mke'nin elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı e-zpt'den üç araç daha teslim edildi

E-ZPT'den üç adet daha Kara Kuvvetleri envanterine katıldı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPTden üç adet daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Proje kapsamında toplam 50 aracın envantere alınması planlanıyor; bu adım mevcut platformların modernizasyonu ve tedarik zincirinde yerlileşme hedefini destekliyor.

test süreçleri ve dayanıklılık:

E-ZPT, zorlu saha koşullarını yansıtan kalifikasyon testlerinde toplam 3 bin kilometrelik dayanıklılık sınamasından geçti. Bu mesafenin 1.600 kilometresi arazi, 800 kilometresi asfalt ve 600 kilometresi stabilize yollarda tamamlandı. Araç ayrıca yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim ve hendek geçiş testlerini geçti ve hem aşırı sıcak hem de soğuk hava koşullarında değerlendirildi. E-ZPT, sürücü, komutan, nişancı ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 7 personel taşıyabiliyor.

performans, menzil ve operasyonel avantajlar:

Dahili batarya paketiyle E-ZPT, şarjlı modda yaklaşık 150 kilometre menzil sağlıyor; jeneratör desteğiyle bu menzil 650 kilometreye çıkarılabiliyor. Araç sıfırdan saatte 50 kilometre hıza yaklaşık 8 saniyede ulaşabiliyor ve bataryası hızlı şarj ile yüzde 20'den 80'e 1,5 saatte getirilebiliyor. Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemi sayesinde E-ZPT, daha düşük akustik ve termal iz bırakıyor ve farklı faydalı yük tipleriyle uyumlu çalışabiliyor. Tam yüklü ağırlığı yaklaşık 15 ton olan araç, 2,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip ve üzerinde 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi bulunuyor. MKE, aynı elektrikli tahrik teknolojisini farklı zırhlı ve arazi araçlarına da uygulayabiliyor; bu dönüşüm, yeni araç tedarik ihtiyacının ve bakım maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN İLK ELEKTRİKLİ ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICISI E-ZPT'DEN 3 ADET DAHA KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLDİ.