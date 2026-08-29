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Mobil beyaz masa hizmeti mahallelerde doğrudan çözüm üretiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mobil Beyaz Masa ekipleri, mahalle ve yoğun noktalarda vatandaşın taleplerini yerinde kaydederek ilgili birimlere iletiyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mobil beyaz masa hizmeti mahallelerde doğrudan çözüm üretiyor

Vatandaşa yerinde hizmet anlayışı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mobil Beyaz Masa uygulamasıyla belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına taşıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yürütülen çalışma, kent merkezi ve ilçelerde sahada görev yapan ekiplerin doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor. Amaç, vatandaşların taleplerini belediyeye gelmelerini beklemeden almak ve çözüm süreçlerini hızlandırmaktır.

İşleyiş ve yönlendirme:

Mobil Beyaz Masa ekipleri, mahalle muhtarlıklarının önleri, semt pazarları, meydanlar, parklar ve vatandaşların yoğun olduğu noktalarda doğrudan başvuru kabul ediyor. Sahada alınan her başvuru kayıt altına alınarak dijital ortamda anında ilgili birimlere iletiliyor, böylece talepler hızlı şekilde değerlendirmeye alınarak çözüm süreçleri ivedilikle başlatılıyor.

Saha uygulamalarının kapsamı:

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki birim, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyip kayıt altına alarak ilgili departmanlarla koordinasyonu sağlıyor. Bu yöntem, geri bildirim mekanizmasını kısaltıyor ve hizmet süreçlerinin daha erişilebilir olmasına katkı sağlıyor.

Mobil Beyaz Masa uygulaması, belediye ile vatandaşı buluşturan bir köprü görevi görüyor; hem vatandaşların beklenti ve önerileri doğrudan aktarılıyor hem de belediyenin hizmet öncelikleri sahadan gelen verilerle daha etkin biçimde belirleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; MOBİL BEYAZ MASA UYGULAMASIYLA BELEDİYE HİZMETLERİNİ VATANDAŞIN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; MOBİL BEYAZ MASA UYGULAMASIYLA BELEDİYE HİZMETLERİNİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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