Mobil diş ünitesi sahada sağlık hizmetini yerinde sunuyor

Mobil diş aracı görev sahasında:

EFES-2026 tatbikatı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde görev yapan personelin ağız ve diş sağlığına yönelik hizmetler, sahada konuşlandırılan mobil diş aracıyla sürdürülüyor. Zorlu arazi koşularına uygun yüksek manevra kabiliyetine sahip araç, harekat birliklerinin yakınında yerinde müdahale imkânı sağlıyor.

Araç ve donanım özellikleri:

Unimog araca monte edilen tam donanımlı mobil diş aracı, muayeneden diş çekimine, diş taşı temizliğinden dolgu ve kanal tedavisine kadar sabit kliniklerde yapılan işlemlere denk tedavileri uygulayacak şekilde tasarlandı. Taşınabilir yapısı ve teknik ekipmanları sayesinde, sahadaki sağlık hizmetlerinin sürekliliği korunuyor.

Ulaşılan personel ve hizmet kapsamı:

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre mobil diş aracı ile bugüne kadar 23’ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavi hizmeti sunuldu. Bakanlığın ifadesiyle 'Sağlık hizmeti mehmetçiğimizin yanında' yaklaşımı; tedavinin zamanında ve yerinde yapılmasına olanak tanıyor.

Harekat sahasında konuşlu sağlık birimlerinin tamamlayıcısı konumundaki bu uygulama, lojistik kısıtlar ve zorlu arazi şartlarına rağmen personelin tedaviye erişimini kolaylaştırıyor. Mobil ünitenin kullanımı, saha operasyonlarının tıbbi sürekliliğini güçlendirirken, acil müdahale kapasitesini de artırıyor.

Mobil diş aracı zorlu şartlarda Türk askerinin yanında olmaya devam ediyor