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Mobil sosyal hizmet aracı Muş'ta Yaygın ve Konukbekler'i ziyaret etti

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün mobil aracı, Yaygın ve Konukbekler beldelerinde vatandaşlara sosyal hizmetleri anlattı ve yönlendirdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mobil sosyal hizmet aracı Muş'ta Yaygın ve Konukbekler'i ziyaret etti

Mobil ekiplerle bilgilendirme yapıldı:

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sosyal Hizmet Merkezi Mobil Aracı, Yaygın ve Konukbekler beldelerini ziyaret ederek vatandaşlara sosyal hizmetlere erişim konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler, sunulan destek türlerini, başvuru usullerini ve hak sahipliği kriterlerini kolay anlaşılır şekilde anlattı.

Hedef ihtiyaçlara göre yönlendirme:

Mobil araç personeli, bölge sakinlerinin taleplerini dinleyip değerlendirdi; ihtiyaçlara uygun hizmetlere yönlendirme sağlandı. Vatandaşların danışmanlık, sosyal yardım veya diğer hizmet talepleri kayda alınarak ilgili birimlere iletildi ve takip süreçleri hakkında bilgi verildi.

Topluma ulaşmada mobil çözüm:

Bu çalışma, kırsal ve belde düzeyinde hizmetlere erişimi kolaylaştırmayı amaçladı. Mobil araç aracılığıyla yerinde yapılan bilgilendirmeler, erişim engellerini azaltmaya yönelik pratik bir adım olarak kayda geçti ve bölge halkının sosyal hizmetlerden yararlanma sürecini hızlandırdı.

MUŞ’TA VATANDAŞLARIN SOSYAL HİZMETLERE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME VE...

MUŞ’TA VATANDAŞLARIN SOSYAL HİZMETLERE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME VE YÖNLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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