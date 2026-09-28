Mobil sosyal hizmet aracıyla Cizre'de vatandaşlara yerinde destek

Cizre'de mobil araçla yerinde sosyal hizmet

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilen Mobil Sosyal Hizmet Aracı sahaya çıkarak vatandaşlarla doğrudan buluştu. Çalışmayı yürüten ekipler, sunulan hizmet modelleri ve sosyal yardım programları konusunda bilgi verdi, başvuru süreçleri ve yararlanma şartları hakkında yönlendirme yaptı.

Saha görüşmeleri ve ihtiyaç tespiti:

Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Cizre Kaymakamlığı önünde bir araya geldikleri vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek ihtiyaç ve talepleri yerinde dinledi. Vatandaşların mevcut durumları ve öncelikli gereksinimleri tespit edilerek, ilgili hizmetlere yönlendirme yapıldı ve takip süreçleri hakkında açıklamalar yapıldı.

Bilgilendirme, rehberlik ve erişimin kolaylaşması:

Ekipler, başvurmak isteyenlere süreçlerle ilgili adım adım rehberlik sağlarken çeşitli bilgilendirici broşürler dağıttı. Çalışmanın temel hedefleri arasında sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, ihtiyaçların zamanında tespiti ve destek mekanizmaları konusunda farkındalığın artırılması yer aldı.

Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, toplumun farklı kesimlerine hizmetlerin etkin şekilde ulaşması ve vatandaşlara hızlı çözümler sunulması amacıyla saha çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN MOBİL SOSYAL HİZMET ARACI İLE SAHAYA ÇIKAN EKİPLER, VATANDAŞLARI SOSYAL YARDIM VE DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ. EKİPLER, VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI YERİNDE DİNLEYEREK SOSYAL HİZMETLERE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN BİREBİR REHBERLİK YAPTI.