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Mobil uygulama İŞKUR hizmetlerini 9,2 milyon cebine taşıdı

İŞKUR Mobil'in 9,2 milyon kullanıcıya ulaştığını, son bir yılda 250 milyon iş araması ve 1,5 milyon başvurunun uygulama üzerinden yapıldığını Bakan Vedat Işıkhan duyurdu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Berk Doğan

Mobil uygulama İŞKUR hizmetlerini 9,2 milyon cebine taşıdı

İŞKUR mobil kullanım verileri:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Mobil uygulamasının erişim rakamlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Işıkhan, uygulama ile İŞKUR hizmetlerinin 9,2 milyon vatandaşın cebine taşındığını bildirdi.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı:

Yapılan paylaşımda, son bir yılda mobil platform üzerinden 250 milyon nitelikli iş araması ve 1,5 milyon iş başvurusu gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu veriler, uygulamanın kullanıcılar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını gösteriyor.

Uygulamanın erişimi ve hizmetleri:

İOS ve Android platformlarında sunulan uygulamanın, İŞKUR’un tüm hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağladığına dikkat çekildi. Bakan Işıkhan, mobil uygulamanın hizmetleri vatandaşın cep telefonuna taşıyarak erişilebilirliği artırdığını belirtti.

Paylaşım, dijital kanallar üzerinden sunulan iş ve istihdam hizmetlerine yönelik talebin yüksek olduğunu ve İŞKUR'un mobil altyapısının bu talebi karşılayacak düzeyde kullanıldığını gösteriyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, &quot;İŞKUR MOBİL UYGULAMAMIZ İLE HİZMETLERİMİZİ 9.2...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "İŞKUR MOBİL UYGULAMAMIZ İLE HİZMETLERİMİZİ 9.2 MİLYON VATANDAŞIMIZIN CEBİNE TAŞIDIK. SON 1 YILDA; 250 MİLYON NİTELİKLİ İŞ ARAMASI, 1,5 MİLYON İŞ BAŞVURUSU YAPILDI" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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