Dolar 50,1524 +0,06%
Euro 56,1239 -0,09%
Bist 11.250,05 -0,73%
Altın Gram 6.556,65 -1,15%
EUR/USD 1,1187 -0,28%
Brent Petrol 98,24 -0,05%
--°

Mobilya fabrikasında asansör kazası: işçi 6 metreden düşerek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında 50 yaşındaki işçi Yaşar T., asansör boşluğuna düşerek yaklaşık 6 metre yükseklikten ağır yaralandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mobilya fabrikasında asansör kazası: işçi 6 metreden düşerek ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında akşam saatlerinde iş kazası meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan Yaşar T. (50), saat 18.30 sıralarında 3. kattan yük asansörünü çağırdı. Asansörün geldiğini düşünerek kapıya adım atan işçi, asansörün katta olmaması nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Kurtarma ve ilk müdahale:

Kazayı gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yaralı işçi bulunduğu yerden çıkarıldı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde incelemeler yapılarak asansörün çalışma durumu ve iş güvenliği uygulamaları araştırılıyor. Fabrika yetkililerinin ve işyeri sorumlularının ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Kazanın ardından iş güvenliği uygulamaları ve asansör kullanımına ilişkin prosedürlerin gözden geçirilmesi bekleniyor; olayla ilgili gelişmeler geldikçe takip edilecektir.

Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde-Kayseri kara yolunda sis kazası: sürücü hayatını kaybetti
images

Genç Mustafa Demir davasında mahkumiyet: sanıklara 22 yıldan 25 yıla kadar hapis
images

Adıyaman'da Ciğer Habeş'e ait motosiklet çalındı
images

Sis nedeniyle Niğde-Kayseri kara yolunda sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vodafone'dan koçlukta Türkçe atılım: 31 çalışan ICF sertifikası aldı

Niğde-Kayseri kara yolunda sis kazası: sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman'da Ciğer Habeş'e ait motosiklet çalındı

Genç Mustafa Demir davasında mahkumiyet: sanıklara 22 yıldan 25 yıla kadar hapis

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi