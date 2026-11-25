Mohaç sempozyumu Kütahya'da gerçekleştirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen Mohaç Meydan Muharebesi’nin 500. yılı uluslararası sempozyumu, savaşın 1526’daki seyrini ve sonraki etkilerini çok disiplinli bir perspektifle tartışmaya açtı. Etkinliğe DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, ELTE Beşerî Bilimler Araştırma Merkezi Tarih Enstitüsü Osmanlı Çalışmaları ve Türkoloji Araştırma Grubu Başkanı Dr. Gábor Fodor, akademisyenler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışında öne çıkan değerlendirmeler:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Mohaç Meydan Muharebesi’nin yalnızca Türk ve Macar tarihine değil, Avrupa tarihinin şekillenmesine de etkisi olduğuna dikkat çekti. Kızıltoprak, büyük savaşların salt zafer- yenilgi ekseninde değerlendirilmemesi gerektiğini, bu olayların medeniyetlerarası etkileşim, ortak kültür oluşumu ve barış perspektifiyle okunmasının önemini vurguladı. Konuşmasında ayrıca İmre Tökeli, II. Ferenc Rákóczi ve Lajos Kossuth gibi isimlerin iki millet arasındaki tarihi bağlarda oynadığı rol ile Osmanlı döneminde itfaiye teşkilatı ve Kızılay’ın kuruluşunda yer alan Macar kökenli şahsiyetlere dikkat çekti.

Macar bilim insanı Dr. Gábor Fodor, Kütahya’da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek yeni arşiv keşifleri ve disiplinlerarası çalışmalar sayesinde Mohaç’a ilişkin tarihi gerçeklere daha yakınlaşıldığını söyledi. Fodor, sempozyumun literatüre yeni değerlendirmeler kazandıracağına inandığını ifade ederek organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Fahri Konsolos İsmet Güral ise Mohaç, Viyana Kuşatması ve Zigetvar Savaşı’nın Osmanlı, Macar ve Avrupa tarihi açısından dönüm noktaları olduğunu, iki ülke arasındaki dostluğun tarihî köklerinin farklı dönemlerde geliştiğini anlattı. Güral, Türkoloji çalışmalarının erken dönemdeki kuruluşlarından, Zigetvar’daki anıt mezarlara ve Kütahya–Pécs kardeş şehir ilişkisine kadar uzanan kültürel iş birliklerine vurgu yaptı.

Savaşın farklı boyutları ve oturum içerikleri:

Sempozyumda toplam 8 oturum düzenlendi ve akademisyenler tarafından 31 bildiri sunuldu. Açılış oturumunda Dr. Gábor Fodor "Mohaç’ı anmak - Mohaç’ı hatırlamak: tarih yazımı, diplomasi ve anma politikaları" başlıklı sunumunu yaptı. Ardından Doç. Dr. Emre Saral, Mohaç’ın 400. yıl anma etkinliklerini değerlendirirken, Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş savaşın tarihi ve sonuçları üzerine analizler sundu.

"Mohaç Savaşı Öncesi" oturumunda orduların moral ve motivasyonu, Avrupa’daki Türk algısı ve Hırvatistan’ın savunma hazırlıkları tartışıldı. "Mohaç Meydan Savaşı" oturumunda ise arkeolojik çalışmalar, savaş alanının coğrafi özelliklerinin CBS ile analizi, toplu mezarlar ve çağdaş Macar kaynaklarındaki anlatılar masaya yatırıldı. "Mohaç, Askeri Tarih" başlıklı oturumda Osmanlı askeri teknolojisi, seferlerin finansmanı ve lojistiği incelendi; Osmanlı-Habsburg rekabeti ve birincil kaynakların sunduğu veriler değerlendirildi.

Kaynak incelemelerine ayrılan oturumlarda 1526 sefer ruznâmesi temel alınarak Osmanlı ordusunun yapısı, Kanuni Sultan Süleyman’ın dönem imajı ve fetihnamelerin Avrupa basınındaki yansımaları ele alındı. Mimari ve maddi kültüre odaklanan oturumda savaş minyatürleri ve İstanbul’daki zafer tasvirleri tartışıldı; "Mohaç ve Hafıza" başlıklı bölümde Macar anma törenleri ve tarihî bellek çalışmalarına yer verildi.

Kültürel hafıza ve sergi sunumları:

Etkinlikte savaşın sadece askerî bir karşılaşma olmadığı, aynı zamanda diplomasi, kültürel etkileşim ve toplumsal hafıza açısından da değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. "Mohaç’ta Kullanılan Silahlar ve Savaş" ile "Ders Kitaplarında ve Edebiyatta Mohaç" oturumları, donanım, harp prensipleri ve edebî temsil pratiklerinin eğitim içeriklerine etkisini tartıştı. Sempozyum kapsamında DPÜ Rektörlük Fuaye Alanı’nda açılan resim sergisi katılımcılar tarafından gezildi ve protokol üyelerine sunulan hediyelerin takdimiyle oturumlar devam etti.

Organizasyon, akademi, kültür ve diplomasi arasında kurulan köprüyle Mohaç’ın çok yönlü okunmasını hedefledi; katılımcılar, sempozyumun hem bilimsel tartışmalara yeni veriler sunduğunu hem de Türk-Macar ilişkilerinde akademik iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİ'NİN 500'ÜNCÜ YILI, KÜTAHYA'DA ULUSLARARASI SEMPOZYUMLA ELE ALINDI. DPÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN KIZILTOPRAK(SAĞDAN İKİNCİ), TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMA GRUBU BAŞKANI DR. GÁBOR FODOR (SAĞDA)