Mohamed Salah Trabzonspor'da kariyerinin en etkili lig başlangıcını yaptı

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'daki başlangıcı:

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bordo-mavili formayla kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcını gerçekleştirdi. 2026-27 sezonunun ilk haftalarında sergilediği performans hem istatistik hem de sahaya yansıyan etki açısından dikkat çekti.

Özellikle Galatasaray karşısında 3 gol ve 1 asistle maça damga vuran Salah, lig genelinde ise yeni takımına 7 gol ve 2 asist üreterek doğrudan 9 gole katkı sağladı.

Trabzonspor'un gol yükünü sırtladı:

Salah, Süper Lig'in ilk 6 haftasında attığı 7 golle takımın en önemli skor kaynağı konumuna gelirken, yaptığı 2 asistle de takım arkadaşlarının gol üretimine yardımcı oldu. Bu katkı, bordo-mavililerin sezon başındaki hücum gücünde Salah'ı merkezi bir rolün sahibi yaptı.

Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool dönemlerindeki ilk 6 maçlık performanslarını geride bırakan Mısırlı oyuncu, kısa sürede Trabzonspor'da liderlik ve skor üretme sorumluluğunu üstlendi.

Gol krallığı ve önceki başarıları:

Mohamed Salah, kariyeri boyunca Premier Lig'de dört kez gol krallığı yaşadı: 2017-2018 (32 gol), 2018-2019 (22 gol), 2021-2022 (23 gol) ve 2024-2025 (29 gol). Ayrıca 2016-2017 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 5 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'de ise attığı 7 golle şu an zirvede yer alıyor.

Salah'ın ilk 6 maçlık lig performansı:

Sezon bazında ilk 6 maçlık lig performansları aşağıdaki gibi:

2026-27 — Trabzonspor: 7 gol, 2 asist, 9 gol katkısı

2025-26 — Liverpool: 2 gol, 2 asist, 4 gol katkısı

2024-25 — Liverpool: 4 gol, 4 asist, 8 gol katkısı

2023-24 — Liverpool: 3 gol, 4 asist, 7 gol katkısı

2022-23 — Liverpool: 2 gol, 2 asist, 4 gol katkısı

2021-22 — Liverpool: 5 gol, 2 asist, 7 gol katkısı

2020-21 — Liverpool: 6 gol, - asist, 6 gol katkısı

2019-20 — Liverpool: 4 gol, 3 asist, 7 gol katkısı

2018-19 — Liverpool: 3 gol, 1 asist, 4 gol katkısı

2017-18 — Liverpool: 4 gol, 1 asist, 5 gol katkısı

2016-17 — Roma: 3 gol, 1 asist, 4 gol katkısı

2015-16 — Roma: 3 gol, - asist, 3 gol katkısı

2014-15 — Fiorentina: 3 gol, 1 asist, 4 gol katkısı

2013-14 — Chelsea: 2 gol, 1 asist, 3 gol katkısı

2012-13 — Basel: 2 gol, - asist, 2 gol katkısı

Bu veriler, Salah'ın farklı kulüplerde de erken dönemde takımlara hızlı gol katkısı sağladığını gösteriyor; ancak Trabzonspor formasıyla 2026-27 sezonunda ulaştığı ilk 6 maçlık oran kariyerindeki en etkin başlangıç olarak öne çıkıyor.

TRABZONSPOR’UN MISIRLI YILDIZI MOHAMED SALAH, BORDO-MAVİLİ FORMA ALTINDA KARİYERİNİN EN ETKİLİ İLK 6 MAÇLIK LİG BAŞLANGICINA İMZA ATTI.