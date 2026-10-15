Molokai'de 42 kilometrelik parkuru geçen 18 yaşındaki Eda Savcıgil okyanus yedilisi peşinde

Eda Savcıgil Molokai Kanalı’nı geçerek en genç Türk yüzücü unvanını aldı

18 yaşındaki ultramaraton yüzücüsü ve Yaşar Üniversitesi öğrencisi Eda Savcıgil, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olan Molokai (Kaiwi) Kanalını 12 saat 41 dakikada tamamlayarak Pasifik Okyanusu’nu aştı. Parkur, Molokai Adası’ndan Oahu Adası’na uzanıyor ve sporcuları aniden yükselen büyük dalgalar, güçlü akıntılar, zehirli denizanaları ve köpek balıkları gibi zorluklarla yüzleştiriyor.

ikincil etap ve önceki başarılar:

Savcıgil, 12 gün önce Okyanus Yedilisi’nin ilk ayağı olan Catalina Kanalını 32 kilometreyi 10 saat 27 dakikada geçerek en hızlı Türk kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu unvanlarını kazanmıştı. Yaşar Üniversitesi sponsorluğunda Hawaii’deki Molokai etapını da tamamlayan genç sporcu, dünyanın en zorlu açık su parkurlarındaki mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

parkurun zorlukları ve sporcu yorumu:

Antrenörlüğünü Bengisu Avcı ve Okan Ulaşın üstlendiği Savcıgil, parkurun en zorlu yanlarına dikkat çekti: "Bu parkuru diğer etaplardan daha zorlu kılan; Pasifik’in ortasında aniden gelen büyük dalgalar, akıntılar, sık görülen zehirli denizanaları ve köpek balıkları gibi tehlikeleri bilerek gece de olsa okyanusun soğuk sularında yüzmekti. Molokai (Kaiwi) Kanalı’nı geçen en genç Türk yüzücü olmak, okyanus ve hava koşullarına rağmen parkuru başarıyla ve sağlıklı bir şekilde tamamlamış olmak beni daha da motive etti. Hedefim, diğer parkurları da başarıyla geçerek Okyanus Yedilisi’ni tamamlamak."

üniversite desteği ve tebrikler:

Akademik eğitimini sürdürürken uluslararası yüzme hedefleri için çalışan Savcıgil, Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde birinci sınıfa başladı. Üniversitenin desteğinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Akademik başarının yanında spora ve sporcuya değer veren Yaşar Üniversitesi’nde olmak beni çok mutlu ediyor. Bu zorlu süreçte bana sponsor olarak yanımda olan üniversitemin, ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle bu yolda ilerlemek benim için çok kıymetli" dedi.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise Savcıgil’in başarısını şu sözlerle değerlendirdi: "Üniversite olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, spor, sanat ve yaşamın her alanında kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Eda’nın dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarından birini daha başarıyla tamamlaması, azminin, disiplininin ve kararlılığının önemli bir göstergesi. Yaşar Üniversitesi olarak Eda’nın Okyanus Yedilisi hedefi doğrultusunda yürüttüğü bu zorlu yolculuğa sponsor olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin hayallerine ulaşmalarına katkı sağlamayı ve uluslararası başarılarında yanlarında olmayı istiyoruz. Eda’yı bu önemli başarısından dolayı yürekten kutluyorum."

ULTRAMARATON YÜZÜCÜSÜ VE YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ 18 YAŞINDAKİ EDA SAVCIGİL, DÜNYANIN EN ZORLU AÇIK SU PARKURLARINDAN OLUŞAN OKYANUS YEDİLİSİ’NİN EN TEHLİKELİ VE İKİNCİ DURAĞI OLAN HAWAİİ’DEKİ 42 KİLOMETRELİK MOLOKAİ (KAİWİ) KANALI’NI 12 SAAT 41 DAKİKADA YÜZEREK TAMAMLADI.