Montella: küçük hata maçın dengesini değiştirdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk karşılaşmasında Türkiye, Kocaeli’de Fransa’ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımının performansını ve maçın ana unsurlarını değerlendirdi.

Maçın genel fotoğrafı

Montella, değerlendirmesine takım bazlı analizle başladığını vurguladı: "Maçı analiz ederken takımı analiz ediyorum. Hiçbir zaman bireysel olarak analiz etmem." Teknik direktör, sahada kora kor bir mücadele olduğunu belirtirken oyuncuların sahaya verdikleri mücadeleyi övdü. "Gerçekten çok üstün performans gösterdi takımımız. O yüzden çok üzüntülüyüz. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimize inanıyorum." dedi.

Montella, takımın cesaretli ve organizasyonlu bir oyun sergilediğini, gol pozisyonları da bulduklarını ancak sonucu lehlerine çeviremediklerini aktardı. Maç boyunca fedakârlık ve ruhu sahaya yansıtan bir takım görüntüsü olduğunu belirtti ve bu yaklaşımın gelecekteki karşılaşmalara da zihniyet kazandırması gerektiğini ifade etti.

Fiziksel ve zihinsel üstünlük vurgusu

Teknik adam, Fransa karşısında rakibin bazı fiziksel ve zihinsel üstünlüklere sahip olduğuna dikkat çekti: "Rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip." Buna rağmen ekibiyle mücadele ettiklerini; maç içinde çok enerji harcadıklarını söyledi.

Montella, sahadaki baskı ve zeminin de oyuna etki ettiğini belirterek, "Saha zemini çok fazla bize yardımcı olmadı" ifadesini kullandı. Fiziksel ve zihinsel toparlanmanın önemine değinerek, kısa sürede yapılacak bir sonraki maça iyi hazırlanmanın görevleri olduğunu vurguladı.

Hata ve sonuç değerlendirmesi

Maçtaki tek golün küçük bir hatadan kaynaklandığını açıkça ifade eden Montella, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu." Enerjilerin yüksek harcandığı bir maçta en ufak hatanın cezalandırılabileceğini belirtti ve bu sonucu değerlendirmekten üzüntü duyduğunu aktardı.

Montella, oyuncuların sonuna kadar mücadele ettiğini, teknik ve fiziksel açıdan zorladıkları anlar olduğunu ancak yine de istenen sonucun alınamadığını dile getirdi.

Eksikler, genç oyuncular ve gelecek hedefi

Teknik direktör eksik kadroyu da hatırlattı: Orkun, Hakan, Mert Müldür ve Kenan gibi isimlerin bu maçta takımda olmadığını söyledi. Buna karşın sahada yer alan oyuncuların performansından memnuniyetini belirtti ve özellikle genç isimleri öne çıkardı.

Montella, "Can Uzun, Salih ve İsmail müthiş oynadılar" yorumunu yaparken, Salih ve İsmail’in Hırvatistan maçındaki başlangıç çizgisi ile benzer bir performans sergilediklerini hatırlattı. Orkun’un sakatlığı devam ettiğini, onu geri kazanmaya çalıştıklarını belirtti ve milli takım için tüm enerjisini harcayacağını söyledi.

Toparlanmaya yönelik vurgularla sözlerini noktalayan Montella, fiziksel ve zihinsel hazırlık tamamlandığında istedikleri sonuca ulaşacaklarına inandığını ve takımın gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ifade etti.

Maç sonucu: Türkiye 0 - 1 Fransa (Kocaeli)

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA MAÇTAN SONRA YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE, "GERÇEKTEN SAHADA HER ŞEYİNİ VEREN MİLLİ TAKIMIMIZ VARDI. SONUNA KADAR MÜCADELE VERDİLER AMA İSTEDİĞİMİZ SONUCA VARAMADIK. RAKİP HEM FİZİKSEL OLARAK HEM DE ZİHİNSEL OLARAK ÜSTÜN FUTBOLCULARA SAHİP. MAALESEF UFAK BİR HATADAN GOL DOĞDU" DEDİ.