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Montella: Türkiye'nin bana hissettirdikleri hep kalbimde olacak

A Milli Takım'daki görevi sona eren Vincenzo Montella, Türkiye'yi çalıştırmanın kendisi için büyük onur olduğunu ve halkın sıcaklığını hep kalbinde taşıyacağını açıkladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Montella: Türkiye'nin bana hissettirdikleri hep kalbimde olacak

Vincenzo Montella'dan sosyal medyada veda mesajı:

A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevine son verilen Vincenzo Montella, Türkiye'deki görev sürecine ilişkin duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Montella, TFF'nin devam etmeme kararının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada çalıştığı süreyi ve Türkiye'de edindiği izlenimleri özetledi.

Teşekkürleri ve ilişkilerin önemi:

Montella, paylaşımında özellikle göreve başlarken kendisine güvenen dönemin başkanı Mehmet Büyükekşi ve ekibine teşekkür etti. Oyunculara, teknik ekibe ve çalışma arkadaşlarına duyduğu minneti vurgulayan Montella, aldıkları sevgi dolu mesajların aralarındaki güçlü bağı gösterdiğini belirtti. Ayrıca başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkürlerini iletti.

Açıklamada Montella, "Türkiye A Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu" ifadesini kullandı ve "üç yıl önce bu güzel ülkenin milli takımını yönetmek üzere göreve getirildim" sözleriyle göreve geliş sürecine dikkat çekti.

Futbol anlayışı ve miras mesajı:

Montella, futbolda yalnızca sonuçların ve kupaların önem taşımadığını; bir teknik direktörün ülkeden ayrılırken nasıl hatırlanmasının da sahadaki başarılara eşdeğer olduğunu belirtti. Oyuncularıyla ve teknik ekibiyle birlikte yaşadığı unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının onu sevgi ve saygıyla hatırlamasını umduğunu ifade etti.

Veda metninde taraftarlara özel bir yer ayıran Montella, "her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diyerek destekçilerle kurduğu sıcak ilişkiye dikkat çekti.

Mesajını, birlikte yaşanan anılara ve elde edilen başarılara atıfta bulunarak sürdüren Montella, Türkiye'de geçen dönemin kendisi için futboldan daha öte izler bıraktığını vurguladı. Son olarak Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak. notunu ekledi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI&#039;NDAKİ GÖREVİNE SON VERİLEN VİNCENZO MONTELLA, TÜRKİYE&#039;NİN TEKNİK...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDAKİ GÖREVİNE SON VERİLEN VİNCENZO MONTELLA, TÜRKİYE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ YAPMANIN KENDİSİ İÇİN BÜYÜK BİR ONUR OLDUĞUNU BELİRTEREK, "TÜRK HALKININ BANA HİSSETTİRDİĞİ SICAKLIĞI HER ZAMAN KALBİMDE TAŞIYACAĞIM" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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