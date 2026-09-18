Montella'dan 29 kişilik uluslar a ligi aday kadrosu

Vincenzo Montella uluslar a ligi için aday kadroyu duyurdu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Fransa, İtalya ve Belçika karşılaşmaları öncesi 29 kişilik aday kadro açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 29 oyuncu bulunuyor ve listede ilk kez çağrılan isimler de yer alıyor.

toplanma ve program:

Ay-yıldızlı ekip oyuncuları 21 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milli takım, aynı gün saat 18.00'de ilk antrenmanını yapacak.

ilk kez davet edilen futbolcular:

Kadroya ilk kez çağrılan dört isim şunlar: Adil Demirbağ (Konyaspor), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor) ve İlhan Fakılı (Beşiktaş). Bu oyuncular, A Milli Takım düzeyindeki ilk adaylıklarını yaşıyor.

kadrodaki oyuncular ve pozisyon dağılımı:

Kaleci: Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus).

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş).

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).

Montella'nın açıkladığı bu aday kadro, uluslar a ligi dönemi için belirlenen hazırlık sürecinin ilk adımını oluşturuyor. Oyuncuların Riva'da başlayacak kamp ve antrenman programı, teknik ekip tarafından sürdürülecek değerlendirmelerle devam edecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE FRANSA, İTALYA VE BELÇİKA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMALAR ÖNCESİ ADAY KADROSU BELLİ OLDU.