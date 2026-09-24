Montella'dan fransa maçı öncesi gerçekçi uyarı: eksikler süreci etkiliyor

montella basın toplantısında kadro sorunlarına vurgu yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Fransa maçı öncesi Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında kadrodaki eksikliklerin altını çizdi. Yarın Kocaeli'de oynanacak mücadele öncesinde Montella, takımın başına geçtikleri dönemdeki hedeflerden ve mevcut zorluklardan söz etti.

eksikler ve yeni yüzlere güven:

Montella, kadrodan birçok önemli ismin yokluğuna işaret ederek, 'Çok önemli eksiklerimiz var' dedi. Teknik adam, bu süreci fırsata çevirmek istediklerini belirterek, 'Listede olan tüm futbolculara güveniyoruz. Buradalarsa, hak ettikleri için buradalar' ifadelerini kullandı. Montella, yeni oyuncuların değerlendirilmesinin takım için önemli bir dönem olduğuna dikkat çekti ve bu sürecin ileriki kadro tercihleri üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Hoca, rekabetçi ortama ve maç yoğunluğuna vurgu yaparak, üst düzey rakiplerle karşılaşacaklarını ve bu dört maçlık periyodun takımı test edeceğini belirtti. Bu dönemin oyuncu seçimi, taktik esneklik ve dayanıklılık açısından belirleyici olacağına dair mesaj verdi.

geçmiş, bağlılık ve dış tekliflere yönelik açıklama:

Montella, Dünya Kupası'ndan sonra yaşanan üzüntüye rağmen takımın geleceğine odaklandıklarını söyledi ve geçmiş hataları sürekli gündeme getirmenin faydasız olduğunu vurguladı. Göreve kaldığı yerden devam etme kararlılığı içinde olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, 'Başarmam gereken şeyler var' diyerek sorumluluğunu ortaya koydu.

Basın mensuplarının, gelen tekliflerle ilgili sorusuna Montella, bu süreçte çeşitli teklifler aldığını fakat hiçbirini dinlemediğini açıkladı. Yönetimle uyumlu bir çalışma yürüttüğünü, federasyonun desteğini hissettiğini ifade etti ve milli takımı en iyi şekilde temsil etme hedefinin kendisini motive ettiğini aktardı.

stadyum tercihi ve kaleci takibi:

Stadyum tercihiyle ilgili soruya Montella, takım felsefesinin 'farklı statlarda oynayabilmek' olduğunu belirterek yanıt verdi. İstanbul yerine Kocaeli'nin tercih edilme nedenini, hem konum hem de stadın sunduğu koşullarla açıkladı. Zeminin son durumuna ilişkin olarak da geçen hafta zemin iyi değildi ancak maça kadar düzeltileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Montella ayrıca Kocaelisporlu kaleci Serhat Öztaşdelen için 'Serhat’ı takip ediyoruz' diyerek genç file bekçisinin performansının izlendiğini doğruladı. Toplantının sonunda tecrübeli teknik adam, yarın için beklentisinin güçlü bir atmosfer ve zorlu bir mücadele olduğunu vurguladı.

Milli takımın önündeki dört maçlık dönemin, hem sonuç hem de takım inşası açısından belirleyici olacağı öngörülüyor; Montella'nın sözleri, kısa vadede gerçekçi ama iddialı bir yaklaşımın tercih edildiğini gösterdi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, FRANSA MAÇI ÖNCESİ ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLERİNİN OLDUĞUNU BELİRTEREK, "LİSTEDE OLAN TÜM FUTBOLCULARA GÜVENİYORUZ" DEDİ.