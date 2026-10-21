Mora bürünen tarlalarda safran hasadı ve ziyaretçi akını

Safranbolu'da çiçeklenme ve hasat:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetişen safran bitkisinde çiçek yoğunluğu arttı. 7 Ekim'de başlayan hasatla birlikte geniş araziler mor bir örtüyle kaplandı; üreticiler hem hasat yapıyor hem de tarlalarını ziyaretçilere açıyor.

Üreticiler, sabahın erken saatlerinde çiçekleri toplamaya başlıyor. Toplanan çiçekler aynı gün evlerde ayrıştırılıyor ve her bir çiçekten çıkan üç kırmızı lif tek tek alınarak kurutuluyor. Bu titiz süreç, safranın kalitesini belirleyen en önemli aşamalardan biri sayılıyor.

Bitkinin özellikleri ve ekonomik değeri:

Safran; kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilmesiyle biliniyor. Bitki, kanser, öksürük, astım, bronşit ile cilt, bağışıklık ve hormon bozukluklarına iyi geldiği iddialarıyla medikal ve kozmetik alanlarda da rağbet görüyor. Ayrıca serotonin salgılanmasına katkısı nedeniyle halk arasında "mutluluk iksiri" olarak anılıyor.

Safranın yüksek değeri üretime ayrı bir önem katıyor: kilosu 800 bin liradan satılması dolayısıyla sıkça "dünyanın en pahalı baharatı" olarak tanımlanıyor. Bu yüksek fiyat, ellerle yapılan ayrıştırma ve kurutma süreçlerinin yanı sıra bitkinin sınırlı hasat sürecinden kaynaklanıyor.

Yağışın etkisi ve çiçeklenme süreci:

Son dönemdeki kuvvetli sağanak yağışlar çiçeklenme ritmini etkiledi; bazı çiçekler yağış nedeniyle açmakta gecikti. Ancak güneşli havanın geri dönmesiyle birlikte açamayan çiçekler hızla açmaya başladı. Üreticiler, çiçeklenme döneminin yaklaşık bir buçuk ila iki hafta daha yoğun şekilde devam etmesini bekliyor.

Turist ilgisi ve hasada katılım:

Safran hasadı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler ile çok sayıda yerli turist tarlaları geziyor. Bazı gruplar karavanlarla bölgeyi ziyaret ederek hasada katılıyor.

Safran üreticisi Mine Yılmaz, ziyaretçilerin hasada katılarak safranın kokusunu ve doğadaki halini deneyimleyebildiğini vurguluyor. Yılmaz, hafta sonları tur grupları ve bireysel ziyaretçiler nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirtiyor ve safranın nadir bulunan bir ürün olduğunu, deneyimlemek isteyenlerin tarlalara davetli olduğunu ifade ediyor.

Hasat devam ederken, Safranbolu tarlaları hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de turizm açısından bölgeye canlılık kazandırıyor. Üreticilerin el emeği ve ziyaretçilerin ilgisi, safran sezonunu hem ekonomik hem kültürel açıdan öne çıkarıyor.

Safran tarlaları mora büründü