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Moral bozmak yok, hedefe uzun maraton: Baki Ersoy'dan değerlendirme

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un Bursaspor mağlubiyeti sonrasında 'moral bozmak yok, mücadeleye devam' diyerek takıma destek verdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Moral bozmak yok, hedefe uzun maraton: Baki Ersoy'dan değerlendirme

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'tan açıklama

Baki Ersoy, Kayserispor'un Bursaspor'a yenilmesinin ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından takımın moralini koruma çağrısı yaptı. Ersoy, saha performansını ve ligin uzunluğunu hatırlatarak destek mesajı yayımladı.

Lig hedefi ve puan hesabı:

Vekil Ersoy, lig değerlendirmesinde 'Bu lig 38 maçlık uzun bir maraton. Maç başına 2 puan ortalaması, yani 76 puan bizi şampiyonluk hedefine götürür. Sonuçta 114 puan alacak değiliz; kayıplar da olacak, yol kazaları da' ifadelerini kullandı. Bu sözlerle beklentinin gerçekçi tutulması gerektiğini vurguladı.

Hakem vurgusu ve takımın mücadelesi:

Ersoy, sahadaki çaba ve terin önemine dikkat çekerek, 'Moral bozmak yok. Sahada verilen mücadeleye, dökülen tere saygı duyup yolumuza devam edeceğiz.' dedi. Ayrıca rakiplerle olduğu kadar bazen hakemlerle de mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, 'Rakipleri yeneceğiz, hakemleri de yenmek zorunda kalacağız! Bugün bunu net şekilde gördük.' değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili, takımın sezon başındaki puan durumuna ilişkin de ' 4 maç, 9 puan. Başlangıç güzel, yolumuz uzun, inancımız tam.' sözleriyle Kayserispor'a olan desteğini sürdürdü.

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; KAYSERİSPOR’UN BURSASPOR’A YENİLMESİ SONRASI &quot;MORAL BOZMAK...

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; KAYSERİSPOR’UN BURSASPOR’A YENİLMESİ SONRASI "MORAL BOZMAK YOK, MÜCADELEYE DEVAM" AÇIKLAMASI YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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