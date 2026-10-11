Moreno gol serisiyle Kayserispor'un hücumunu taşıyor

Moreno'nun son form grafiği

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, 9. haftayı 3-2'lik Manisa FK galibiyetiyle kapatırken maçın önemli ismi forvet oyuncusu Daniel Moreno oldu. Maça 11'de başlayan Moreno, 90 dakika sahada kaldı ve 52. dakikada Taulant Seferi'nin asistinde topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

goller ve maçlara dağılımı:

Moreno'nun son dönemdeki gol üretimi dikkat çekici. Ligin 6. haftasında Esenler Erokspor karşısında 2 gol, 7. haftada İstanbulspor karşısında 2 gol, 8. haftada Mardin 1969 Spor karşısında 1 gol ve 9. haftada Manisa FK'ya 1 gol atarak son 4 maçta toplam 6 gol kaydetti. Bu performans, oyuncunun istikrarlı bir gol formuna girdiğini gösteriyor.

takımdaki konum ve etkisi:

Moreno, takım içinde Taulant Seferi'den sonra en fazla gol atan ikinci oyuncu konumunda. Son maçlardaki düzenli skor katkısı, Kayserispor'un hücum yükünü paylaşmasında ve takımın saha içi dengesinin korunmasında belirleyici oluyor. Özellikle 52. dakikada gelen gol gibi dakikalarda öne çıkan bitiricilik, takımın galibiyetine doğrudan etki ediyor ve hücum hattına ekstra güven kazandırıyor.

KAYSERİSPOR’UN BAŞARILI GOLCÜ OYUNCUSU DANİEL MORENO, SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI