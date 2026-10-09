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Moskova'da hava trafiği sekteye uğradı: dört havalimanında seferler yaklaşık yedi saat durdu

Moskova'daki Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo ve Zhukovsky havalimanlarında İHA tehdidi nedeniyle uçuşlar yedi saat durdu; birçok sefer etkilendi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Moskova'da hava trafiği sekteye uğradı: dört havalimanında seferler yaklaşık yedi saat durdu

Olayın gelişimi:

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı Rosaviatsia, başkent Moskova'daki Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo ve Zhukovsky havalimanlarında uçuşların bu gece geçici olarak kısıtlandığını duyurdu. Yetkililer, kısıtlamaların kent genelindeki sivil hava trafiğinde belirgin aksamalara yol açtığını belirtti. Yerel kaynaklar, uçuşların saat 07.00 civarında normale dönmeye başladığını aktardı.

Uçuşlara ve yolculara etkisi:

Havalimanlarındaki kesinti nedeniyle bekleyen yolcular olumsuz etkilendi; sosyal medyaya yansıyan görüntüler terminallerde yoğunluğun arttığını gösterdi. Kaynaklar, gün boyunca 370'ten fazla uçuşun ertelendiğini ve 62 uçuşun iptal edildiğini öne sürdü. Kısıtlamaların yaklaşık yedi saat sürdüğü bildirildi.

Resmî açıklamalar ve iddialar:

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava savunma sistemlerinin 15 İHA kullanıldığı iddia edilen bir saldırı girişimini engellediğini duyurdu. Ayrıca bazı Rus kaynaklar, Ukrayna'dan gönderildiği öne sürülen keşif balonlarının Yaroslavl bölgesinde hava savunma unsurları tarafından vurulduğunu iddia etti.

Rosaviatsia'nın duyurusunda belirtilen kısıtlama gerekçesi, yetkililerce izlenen tehdit değerlendirmeleri doğrultusunda alındı. Olayla ilgili soruşturma ve hava sahası güvenliğine ilişkin incelemeler sürüyor; yetkililer yolculara ve havayolu şirketlerine bilgi akışını sağlamaya devam ediyor.

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), bu gece başkent Moskova’daki Vnukovo...

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), bu gece başkent Moskova’daki Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo ve Zhukovsky havalimanlarındaki uçuşların geçici olarak kısıtlandığını açıkladı. Kaynaklar, Ukrayna’nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı tehditleri nedeniyle gün boyunca 370’ten fazla uçuşun ertelendiğini, 62 uçuşun ise iptal edildiğini öne sürdü.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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