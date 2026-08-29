Motocross pilotları sırt çantalarıyla alev savaşçılarına ikmal desteği veriyor

Motocross pilotları yangın bölgesinde ikmal görevinde

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangınına müdahale devam ediyor. Alevlerin sık sık yön değiştirmesiyle sahada görev yapan ekiplerin zorlu mücadelesi yarım günü geçti; ekipler yaklaşık 8 saat süren çalışma yürütüyor.

yangının seyri:

Rüzgârın etkisiyle genişleyen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun çalışma sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri su atışlarını tamamladıktan sonra, ikmal için Muğla ve Antalya arasında bulunan Dargaz Çayına gelerek tekrar su dolduruyor. Bölgedeki saha ekipleri ile birlikte çok sayıda gönüllü ve vatandaş da destek sağlıyor.

motocross ekiplerinin müdahalesi:

Fethiye'deki Motocross Enduro yarışçısı pilotlar da bölgeye gelerek farklı bir görev üstlendi. Pilotlar bu kez motorlarını yarış için değil, ekiplerin ulaşamadığı dağlık noktalara su ve yiyecek taşımak için kullanıyor. Yarışçılar sırt çantalarına doldurdukları malzemeleri alıp, en tepe ve ulaşılması güç noktadaki yangın söndürme ekiplerine ulaştırıyor. Gerektiğinde yorgun düşen ekipleri aşağı indirip yerlerine yeni personel götürüyorlar.

Selman Kaya, "Acı bir olayla karşı karşıyayız. Biz yarış pilotları ekibi olarak 4 kişi buraya geldik, seferber olduk. Buradan suları dolduruyoruz, en tepedeki ulaşılamayan insanlara su götürüyoruz. Bu çabanın bir hayat kurtardığına inanıyoruz," diyerek motivasyonlarını ve saha ihtiyaçlarını anlattı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor; hem havadan destek hem de sahadaki ikmal ekipleri, yangının kontrol altına alınması için koordineli biçimde görev yapıyor.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE BAŞLAYIP ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNE KADAR İLERLEYEN ORMAN YANGININDA ÇALIŞMALARA DESTEK VEREN MOTOCROSS ENDURO YARIŞÇILARI DA BU KEZ YARIŞ İÇİN DEĞİL ATEŞ SAVAŞÇILARININ İKMALİ İÇİN MOTORLARINI SÜRÜYOR.