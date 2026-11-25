Ankara Çankaya'da seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı

Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi'nde seyir halindeyken motor arızası yaşayan 06 BE 2057 plakalı EGO otobüsünde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak otobüste hasar oluştu.

olayın gelişimi:

İddiaya göre otobüsün motor bölümünde meydana gelen arıza sonrası aracın arkasından dumanlar yükseldi. Yolcular ve sürücü hızla otobüsten tahliye edildi. Yangının fark edilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sonuç:

Vatandaşların yangın söndürücülerle yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını tamamen kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmadığı, araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Olay yerinde bulunan esnaflardan Serkan Ataman, olayı şöyle anlattı: "Otobüs sürücüsü aracını çalıştırmaya çalışıyordu. Aracın arkasından dumanlar yükseldiği zaman kendisini uyardık. Sürücü durumun farkında değildi. Bizler de yangın tüpleriyle müdahale ederek, zor da olsa söndürdük. Etkilenen kimse olmadı. Panikle atlatmış olduk".

ANKARA’DA SEYİR HALİNDEYKEN ARIZALANAN BELEDİYE OTOBÜSÜNDE ÇIKAN YANGIN ÇEVREDEKİLERİN VE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.