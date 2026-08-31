Motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi anne sesiyle kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin motor kısmından kedi sesi gelmesi üzerine araç sahipleri durumu fark etti. Araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlar, sesi izleyerek yavru kediyi çıkarmaya çalıştı ancak motor ünitesinin dar ve erişimi zor noktası nedeniyle bir süre sonuç alınamadı.

Tüm çabalara rağmen yavru kediye ulaşamayan vatandaşlar, durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler hızla olay yerine intikal etti ve kurtarma çalışmasına başladı.

Kurtarma yöntemi ve sonuç:

İtfaiye ekipleri, kısa süreli teknik çalışma ve kontrolün ardından farklı bir yönteme başvurdu. Ekipler, cep telefonundan anne kedi sesi çalarak yavru kedinin sesin geldiği yöne doğru hareket etmesini sağladı. Bu yöntemle yavru kedi bulunduğu noktadan çıktı ve ekipler tarafından güvenli şekilde kurtarıldı.

Olay, yerel halkın hızlı farkındalığı ve itfaiye ekiplerinin pratik müdahalesi sayesinde sorunsuz şekilde sonlandı. Kurtarma anında herhangi bir zarar bildirilmedi ve kullanılan yöntem, dar alanlardaki hayvan kurtarmalarında işe yarayan basit fakat etkili bir çözüm olarak kayda geçti.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MOTOR KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN CEP TELEFONUNDAN ANNE KEDİ SESİ AÇMASIYLA KURTARILDI.