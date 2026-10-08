Motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi Arsuz'da itfaiye tarafından kurtarıldı

Arsuz'ta itfaiye yavru kediyi motor bölümünden çıkardı
Hatay'ın Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi'nde, aracın motor kısmından gelen sesleri fark eden bir vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale ederek, motor bölümünde mahsur kalan yavru kediyi yerinden almayı başardı.
müdahale süreci:
İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda kedi bulunduğu yerden dikkatle çıkarıldı ve sağ olarak kurtarıldı.
kavuşturma:
Kurtarılan yavru kedi, yapılan çalışmaların ardından annesine kavuşturuldu.
ARSUZ İLÇESİ ÇETİLLİK MAHALLESİ’NDE MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ, HBB EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK ANNESİNE KAVUŞTURULDU.
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