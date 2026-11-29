Adıyaman'da motor bölümünde kedi paniği

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında bir otomobilin motorundan gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayda, otomobil sahibi de kısa sürede gelerek kediyi araçtan çıkarmaya çalıştı.

Müdahale ve arama çalışmaları:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında kapsamlı bir arama yaptı. Ekipler, motorun her yerine bakarak kediyi bulmaya çalıştı.

Kedinin beklenmedik çıkışı ve sonuç:

Arama sırasında bir anda kedi çıktı ve hızla uzaklaştı. Ekipler, kedinin kaçmasının ardından olay yerinden ayrıldı; otomobil sahibi de aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olay herhangi bir yaralanma veya hasarla sonuçlanmadı.

ADIYAMAN’DA, BİR ARACIN MOTOR KISMINA GİREN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ. OLAY YERİNE GELEN EKİPLER, ARACIN MOTOR KISMINDA KEDİYİ ARADI.