Dolar 48,8502 +0,04%
Euro 55,6752 +0,03%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.764,13 -0,27%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,45 +3,27%
--°

Motor kapağında paket: Bingöl'de 1 kilo 348 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de bir otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 1 kilo 348 gram esrar ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alınıp, adli makamlarca tutuklandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Motor kapağında paket: Bingöl'de 1 kilo 348 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de operasyon detayları:

Bingöl İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bir otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayda toplam 1 kilo 348 gram esrar maddesi bulundu.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Yapılan aramada aracın motor kısmına gizlenmiş paketler halinde tespit edilen esrar, emniyetteki ilk incelemeye göre toplam 1 kilo 348 gram olarak kayda geçti. Maddeye el konulup delil işlemleri başlatıldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve soruşturma kapsamında yasal süreç sürdürüyor.

BİNGÖL&#039;DE BİR OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİZLENMİŞ 1 KİLO 348 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA...

BİNGÖL'DE BİR OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİZLENMİŞ 1 KİLO 348 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alacak tartışması şiddetlendi: İnegöl'de inşaatta 8 yaralı
images

cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi
images

Çolaklı kavşağında üç araçlı çarpışma: 15 kişi yaralandı
images

Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alacak tartışması şiddetlendi: İnegöl'de inşaatta 8 yaralı

Türkeli'nin elektrik bağımsızlığını güçlendiren transformatör merkezi açıldı

Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama

cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği