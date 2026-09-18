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Motor kısmında alevlenen otomobil Tahir Şaşmaz Caddesi'nde itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın, sürücünün ihbarı üzerine itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Motor kısmında alevlenen otomobil Tahir Şaşmaz Caddesi'nde itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Motor kısmında alevlenen otomobil Tahir Şaşmaz Caddesi'nde itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Elazığ merkezinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, çevredeki dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, Elazığ Merkez Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen araçta motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracından inerek durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve hasar:

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeni konusunda net bir açıklama yapmadı.

ELAZIĞ’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI...

ELAZIĞ’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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