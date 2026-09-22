Motosiklet araçlar arasından çıkan yayaya çarptı: Menteşe'de 1 yaralı

Menteşe'de durak yakınında trafik kazası

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki durak yakınında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 AIF 031 plakalı motosikletin sürücüsü, araçların arasından yola çıkan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi; ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale ve nakil:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin çalışması ve soruşturma:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluluklara ilişkin soruşturma başlattı. Kaza ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.