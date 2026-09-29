Dolar 48,9969 +0,02%
Euro 55,7023 -0,01%
Bist 12.592,76 +0,00%
Altın Gram 6.571,30 +0,07%
EUR/USD 1,1365 -0,07%
Brent Petrol 99,45 +1,66%
--°

Motosiklet camiasını sarsan kaza: Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman hayatını kaybetti

Motovlogcu Dayı olarak tanınan Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde tırla çarpışan motosiklet kazasında öldü; motosiklet camiası yasa boğuldu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Motosiklet camiasını sarsan kaza: Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman hayatını kaybetti

Kaza haberi:

Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak tanınan Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Olayda motosikletine bir tır çarptı; ağır yaralanan Kahraman, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların çabaları sonuç vermedi.

Kaza ve müdahale:

Kaza, Dikili'de meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kahraman'ı gören vatandaşlar durumun hemen farkına varıp sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve Kahraman acil olarak hastaneye sevk edildi; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçerikleri ve takipçi kitlesi:

Motosiklet camiasında sevilen bir isim olan Kahraman, YouTube'da "Motovlogcu Dayı" adıyla binin üzerinde içerik üretti ve 41 bin 500 abone ile 35 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Videolarında özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği konularına yer veriyordu.

Tepkiler ve soruşturma:

Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı; camia derin üzüntüye boğuldu. Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA &#039;MOTOVLOGCU DAYI&#039; İSMİYLE TANINAN MOTOSİKLET İÇERİK ÜRETİCİSİ CUMHUR KAHRAMAN...

SOSYAL MEDYADA 'MOTOVLOGCU DAYI' İSMİYLE TANINAN MOTOSİKLET İÇERİK ÜRETİCİSİ CUMHUR KAHRAMAN, İZMİR'İN DİKİLİ İLÇESİNDE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pimi çekilmiş el bombasını koli bandıyla sabitleyip etkisiz hale getirdiler
images

İstanbul merkezli yasa dışı bahis ağına 12 ilde eş zamanlı operasyon
images

Altı ilde eş zamanlı baskın: FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı
images

Manavgat'ta Çenger kavşağında kaza: tur otobüsü ile minibüs çarpıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nevşehir Teknopark çocuk kulübünde korku meraka dönüşüyor

Pimi çekilmiş el bombasını koli bandıyla sabitleyip etkisiz hale getirdiler

İzmir emniyetinde yeni dönem: Ahmet Arıbaş görevi devraldı

Tavas'ta Orta Mahallesi'ne yeni ulaşım yüzü: altyapıdan kilit parke uygulamasına

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan