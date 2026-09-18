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Motosiklet ile otomobilin çarpışması: 17 yaşındaki sürücü yaralandı

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 17 yaşındaki Muhammed Ali B. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Motosiklet ile otomobilin çarpışması: 17 yaşındaki sürücü yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Adıyaman'da, merkez Altınşehir Mahallesinde meydana gelen kazada bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan 17 yaşındaki Muhammed Ali B. yaralandı. Motosikletin plakası 02 AGU 840 olarak bildirildi; diğer aracın sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından Muhammed Ali B.'yi acil olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili resmi bir detay paylaşılmadı.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, delil ve görgü tespitleri sürüyor. Resmi süreç tamamlandıkça olayın nedenleri ve sorumluluk paylaşımı netleşecek.

Bu tür vakalar, özellikle merkez ilçelerdeki trafik düzenlemeleri ve sürücü dikkatinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Yetkililer, kaza sonrası soruşturmanın sonucuna göre gerekli işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

ADIYAMAN’DA, MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA, MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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