Motosiklet kazasında vatandaşların telefon ışıklarıyla sağladığı güvenlik önlemi

Kaza yerinde ilk müdahale

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Denizli yolu üzerinde 48 AVK 885 plakalı motosikletin sürücüsü kazada yaralandı. Yaralı genç, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan kişi meslek tanımıyla motorlu kurye olarak belirtildi.

Olayın gelişimi:

Yaralı motorlu kurye, kazanın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını ifade etti. Kaza anına dair detaylar ve nedenleri hakkında yetkililer soruşturma başlattı.

Güvenlik önlemleri:

Karanlık yolda başka bir kazanın yaşanmaması için çevredeki vatandaşlar telefon ışıklarıyla yolu işaretleyip güvenlik önlemi almaya çalıştı. Bölgeye intikal eden polis ekipleri olayla ilgili inceleme yürütüyor.

MENTEŞE’DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 YARALI