Motosiklet Osmangazi Tüneli'nde devrildi: iki genç yaralandı

Kaza ve olay yeri bilgileri:

Bilecik-Osmaneli D-650 karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli içinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir motosiklet devrildi. Araç, plakası 11 AY 990 olan motosikletti.

Kazada motosiklet sürücüsü Berkan B. (21) ile araçtaki yolcu Soner S. (19) hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından iki yaralı da ilk anda ambulans çağrısını reddetti.

Sonrası ve sağlık durumuna ilişkin gelişme:

Gece saatlerinde her iki şahsın ağrılarının artması üzerine kendi imkânlarıyla hastaneye gittikleri bildirildi. Hastanedeki muayene ve tedavi bilgilerine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı; yaralanmaların hafif olduğu aktarıldı.

Polis incelemesi devam ediyor:

Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini nasıl kaybettiğine ilişkin bulgular polis soruşturmasıyla netleştirilecek.

OSMANGAZİ TÜNELİ'NDE DEVRİLEN MOTOSİKLETTE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI