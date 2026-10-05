mozart’ın 'costa' kemanı ilk kez istanbul’da sahneye çıktı

Mozart’ın 'Costa' kemanı İstanbul’da

İGA İstanbul Havalimanı ve özel havacılık şirketi JETEX iş birliğiyle hayata geçirilen JETEX-İGA Terminali, müzik tarihinin en önemli miraslarından birine ev sahipliği yaptı. İGA ART desteğiyle 3 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenen özel konserde, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Viyana yıllarında bizzat kullandığı tarihi 'Costa' kemanı Türkiye’de ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Etkinliğin organizasyonu ve kurumların rolü:

Etkinlik, JETEX-İGA Terminali mekanında gerçekleştirildi ve organizasyon sürecinde İGA ART’ın desteği ön plana çıktı. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, bu tür etkinliklerin seyahati kültürel bir deneyime dönüştürdüğünü vurgulayarak, 'Seyahatin; sadece bir noktadan diğerine ulaşmanın ötesinde, farklı kültürlerin, fikirlerin ve insanların bir araya geldiği eşsiz bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünyayı İstanbul’da buluştururken sanatı ve estetiği bu yolculuğun tam kalbine yerleştiriyoruz. Bu anlayışla, müzik tarihinin en özel miraslarından Mozart’ın ‘Costa’ kemanına ilk kez Türkiye’de ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nadiren seyahat eden bu paha biçilemez kültür mirasının tınılarını İstanbul’la buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk' ifadelerini kullandı.

Konser programı, sergi ve enstrümanın geçmişi:

JETEX-İGA Yolcu Terminali’ndeki mini konserde Mozart’ın Viyana dönemine damga vuran eserleri ile ikili keman sonatları piyano eşliğinde icra edildi. Programda Moskova Çaykovski Konservatuvarı mezunu keman sanatçısı Nina Patrikidou, uluslararası projelerle tanınan genç keman sanatçısı Yiannis Iatrou ve usta piyanist Evgenia Votanopoulou sahne aldı. Salzburg’taki Uluslararası Mozarteum Vakfı (Internationale Stiftung Mozarteum) koleksiyonunda yer alan ve nadiren seyahat eden bu özel enstrüman, konserde dinleyicilerle buluşmasının ardından 4 ve 5 Ekim tarihlerinde JETEX-İGA Terminali’nde sergilenmeye devam edecek.

Uluslararası Mozarteum Vakfı CEO’su Linus Klumpner ise etkinliğin önemini vurgulayarak, 'Böylesine zengin kültürel geleneğe sahip bir yerde, Mozart’ın eserlerine de önemli ölçüde ilham vermiş orijinal enstrümanını sunma fırsatı bulmak büyük bir mutluluk. İstanbul’daki JETEX-İGA Terminali, dünyanın dört bir yanından farklı geçmişlere sahip insanların Mozart’ın müziği aracılığıyla bir araya gelebildiği özel bir buluşma noktası oldu. Bunun, Mozart’ın da en büyük arzularından biri olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede, bu değerli enstrümanın Türkiye’ye ilk ziyaretine ev sahipliği yapan bu eşsiz buluşmanın her bir unsurunu son derece değerli buluyorum' şeklinde konuştu.

İtalya’nın Treviso kentinde 1764 yılında usta Pietro Antonio Dalla Costa tarafından imal edilen ve Mozart’ın 1782–1791 yılları arasında sahibi olduğu 'Costa' kemanı, 18. yüzyıldan günümüze uzanan geçmişiyle sanat dünyasının en değerli hazineleri arasında gösteriliyor. Etkinlik, İstanbul’da müzik tarihinin bu nadide parçasını yakından görme ve dinleme fırsatı sunarak kültürel mirasın yolculuğunu vurguladı.

Bu ziyaret, hem kurumların kültür-sanat alanındaki iş birliğinin hem de Mozart mirasının küresel izleyiciyle buluşmasının somut bir örneği olarak kayda geçti.

BU ÖZEL KEMAN; JETEX-İGA TERMİNALİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "MOZART'IN KEMANI İSTANBUL’DA" BAŞLIKLI KONSERDE DİNLEYİCİLERİ İLE BULUŞTU.