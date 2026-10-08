MSB uyardı: güney Suriye'de sınır ihlalleri ve kutsal mekan provokasyonları tırmanıyor

gölcük'te yapılan bilgilendirme toplantısı:

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, kurumun 100’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda MSB Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri, hudut güvenliği ve savunma sanayisindeki gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Aktürk, Gölcük Tersanesi'nin kuruluş amacından başlayarak bugün Türkiye'nin denizaltı inşa edebilen tek tersanesi olduğunu vurguladı. Tarihsel süreç içinde tersanenin Berk ve Peyk refakat muhriplerinden Yıldıray denizaltısına, TCG Fatih fırkateyninden günümüzün modern deniz platformlarına kadar uzanan bir üretim ve modernizasyon deneyimi biriktirdiğini açıkladı.

tersanede süren projeler:

Tersanede toplam 512 platformun inşa edildiğini belirten Aktürk, halen Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında projenin 9’uncu gemisi Pınarhisar ile reis sınıfı ve millî denizaltı MİLDEN inşa çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ayrıca Preveze ve Gür sınıfı denizaltılar ile Barbaros sınıfı fırkateynlerin yarı ömür modernizasyonlarının yapıldığını ve Deniz Kuvvetleri envanterindeki 86 platformun kapsamlı bakım ve onarımlarının devam ettiğini aktardı.

yerli savunma sanayisi teslimatları:

Aktürk, yerli savunma sanayisinin TSK'nın gücünü artırmaya yönelik teslimatlarına dikkat çekti. MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına çeşitli miktarlarda Millî Piyade Tüfeği (MPT-76 MH), 120 mm havan tahrip mühimmatı, 155 mm beton delici topçu tapası ile 2,75 inç roket motoru ve diğer silah ile mühimmatların teslim edildiğini bildirdi.

Ayrıca MKE tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu Denizhan-76'nın 9’uncusunun atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen 11’inci gemiye entegrasyon için teslim edildiği vurgulandı.

ASELSAN teslimatları:

Aktürk, ASELSAN tarafından yapılan teslimatları da açıkladı. Bunlar arasında Kara Kuvvetleri için 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu kapsamında Ateş İdare Cihazı ve Modern Çekili Top, MİLKAR-3A4 Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi, Deniz Kuvvetleri için ASTELA 4931 sabit merkez ve ASTELA 3711 el telsizi setleri ile Hava Kuvvetleri için LGK-84 ve HGK-84 güdüm kitlerinin yer aldığı bildirildi.

hudut güvenliği ve terörle mücadele:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir haftada 1 PKK’lı teröristin teslim olduğunu belirtti. Hudut güvenliğine ilişkin olarak da kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yürütülen çalışmalara işaret etti.

Bu hafta hudutlarda 660 kişinin yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandığını, 1.383 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini aktaran Aktürk, yıl içinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 13.366, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının ise 53.870 olduğunu ifade etti. Ayrıca Van hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 517 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Aktürk, sınırların ve halkın güvenliğini sağlama amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatının 7’nci yıldönümünde şehitlerin rahmetle anıldığını ve gazilere şükran sunulduğunu söyledi.

bölgesel gerilim ve israil eleştirisi:

Aktürk, İsrailli yasa dışı yerleşimciler ve aşırılık yanlısı grupların kutsal mekanlara yönelik ihlal ve provokasyonlarının bölgedeki gerilimi tırmandırdığını vurguladı. Açıklamada, İsrail'in güney Suriye yerleşimlerinde ev baskınları, keyfi gözaltılar, kara sınırı ihlalleri ile birlikte hava ve topçu atışları yaparak saldırgan bir tutum sergilediği ifade edildi.

Aktürk ayrıca, 'Sözde Sufa-53 Hattı Projesi' kapsamında hendek kazma ve yol genişletme faaliyetlerinin yeniden başlamasının 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasının açık bir ihlali anlamına geldiğini ve bölgesel yayılmacı politikalara işaret ettiğini kaydetti. MSB, İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarı engelleyen politikalarına karşı uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya davet etti.

uluslararası temaslar ve kültürel çalışmalar:

Aktürk, TSK'nın NATO ve ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti. Buna göre Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının yeni turu 9 Ekim'de Girit'te yapılacak, 13-15 Ekim tarihleri arasında ise Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmesi planlanmaktadır.

Ayrıca 15-16 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan "Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri"ne 35 ülkeden 114 katılımcının iştirak edeceği duyuruldu.

Son olarak, TCG Alemdar kurtarma gemisinin, Bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokoller çerçevesinde 8-18 Ekim tarihleri arasında Ege Denizi Koyun Adaları ve Didim bölgesinde Osmanlı dönemi batıklarının tespiti, teşhisi ve arkeolojik kalıntıların çıkarılması çalışmalarına iştirak ettiği bildirildi.

MSB SÖZCÜSÜ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK, HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA KONUŞTU