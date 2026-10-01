MSB uyarıyor: Filistin'de ağır can kayıpları ve yerleşimci işgalleri devam ediyor

MSB açıklaması ve Kayseri toplantısı:

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısını Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiklerini açıkladı. Aktürk, toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele, hudut güvenliği ve savunma sanayisindeki son gelişmelere ilişkin detayları paylaştı.

Toplantı yapılan tesisin, 1926'da Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak kurulduğunu ve Türk havacılık sanayinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aktürk, fabrikanın A400M, C-130, CN-235, KC-135R, SF-260D ve T-41D gibi farklı tipteki hava araçlarına yönelik fabrika seviyesi bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca tesisin, yerli imkanlarla geliştirilen ilk milli uçak çeker aracı Rahvan ve bomba yükleme aracı Seyit Onbaşı'yı ürettiğini, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tek paraşüt üretim merkezi olduğunu ifade etti.

Filistin vurgusu ve uluslararası çağrı:

Aktürk, Filistin'de yaşananlara dair değerlendirmesinde, İsrail saldırılarının sonucunda 74 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve geride kalanların insani yaşama erişimlerinin engellendiğini kaydetti. İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını reddettiklerini belirten Aktürk, kutsal mekanlara yönelik ihlal ve provokasyonların bölgedeki gerilimi artırdığını vurguladı.

Bu çerçevede Aktürk, İsrail'in saldırıları ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerinin "en ağır şekliyle sürdüğünü" ifade ederek, uluslararası toplumun uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırılara karşı caydırıcı tedbirler alması gerektiği çağrısını yineledi.

Savunma sanayi, teslimatlar ve uluslararası iş birlikleri:

Aktürk, savunma sanayisinin yerli ve millî ürünlerle TSK'nın gücünü artırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 28 Eylül'de Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetinin TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yapıldığını, Kara Kuvvetleri için tekerlekli silah taşıyıcı araçların muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını aktardı. MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına 81 mm havan mühimmatı ve 155 mm beton delici topçu tapası teslim edildiğini, savunma sanayisi paydaşlarına ise Azak harp başlığı teslimatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca Aktürk, 30 Eylül'de MKE'nin Azerbaycan şirketi MKA ile Azerbaycanlı Miras firması arasında BMP-1 zırhlı araçlarının modernizasyonu ve ortak projeler için bir Mutabakat Zaptı imzalandığını bildirdi. Modernize edilen ilk BMP-1T 'Turan'ın ADEX 2026'da kamuoyuna tanıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Terör, hudut güvenliği ve yakalamalar:

TSK'nın terörle mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada 1 PKK mensubunun teslim olduğunu belirten Aktürk, hudut güvenliğinde ise bu hafta 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 712 şahsın yasa dışı geçiş girişimleri sırasında yakalandığını açıkladı. 1 Ocak'tan bugüne yasa dışı geçiş girişiminde bulunanların sayısının 12 bin 706 olduğu, engellenenlerin sayısının ise 52 bin 487ye ulaştığını ifade etti. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram (412.741 gram) uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Diğer duyurular, tatbikatlar ve etkinlik takvimi:

Aktürk, 7-9 Ekim tarihlerinde Millî Savunma Üniversitesi heyetinin Atina'da Yunanistan Millî Savunma Kolejini ziyaret edeceğini, ikili güven artırıcı önlemler kapsamında temasların süreceğini belirtti. Ayrıca Azerbaycan'da icra edilen 'Birliğin Gücü Tatbikatı'nın sona erdiğini, 3-16 Ekim arasında Amasya, İzmir Körfezi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli tatbikatların planlandığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü ve hedef reaksiyon yeteneğini geliştirmek amacıyla 8-15 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da Ateş Serbest Faaliyeti icra edileceği duyuruldu. Türk Yıldızları'nın 2 Ekim'de Malatya'da, SOLOTÜRK'ün 3 Ekim'de Diyarbakır'da gösteri uçuşları yapacağı; Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı'nın ise 3 Ekim'de Gaziantep'te konser vereceği bildirildi.

Aktürk, 27 Eylül'de MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında hayatını kaybeden personel Ferhat Öz için başsağlığı dileyerek aileye taziyelerini iletti ve tedavileri devam eden personele acil şifalar temennisinde bulundu.

Öne çıkan rakamlar: 74 bin Filistinli can kaybı, 1 teslim olan PKK mensubu, bu yıl engellenen toplam 52 bin 487 kişi, Van'da ele geçirilen 412.741 gram uyuşturucu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI, 1926 YILINDA TÜRKİYE'NİN İLK UÇAK FABRİKASI OLARAK KURULAN VE YAKLAŞIK BİR ASIRLIK KÖKLÜ GEÇMİŞİYLE TÜRK HAVACILIK SANAYİSİNİN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN KAYSERİ'DEKİ 2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.