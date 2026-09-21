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MSB'den deprem hazırlıklarına yönelik tatbikat: farkındalık ve koordinasyon öne çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ordu ve Orta Seviye Arama Kurtarma Timlerinin katılımıyla deprem farkındalığını ve afet hazırlığını artırmak için tatbikat gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

MSB'den deprem hazırlıklarına yönelik tatbikat: farkındalık ve koordinasyon öne çıktı

MSB tatbikatla deprem farkındalığını ve hazırlık düzeyini vurguladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem farkındalığını artırmak ve afetlere hazırlık düzeyini geliştirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Bakanlık, sosyal medya paylaşımı üzerinden uygulamanın amacını kamuoyuyla paylaştı.

tatbikatın hedefleri:

Tatilbikatın temel hedefi, arama kurtarma kapasitelerinin ve müdahale koordinasyonunun gözden geçirilmesi ile afetlere hazırlık düzeyinin yükseltilmesiydi. MSB açıklamasında, benzer çalışmaların afet anındaki müdahale süreçlerini güçlendirmeye hizmet ettiği vurgulandı.

katılımcılar ve resmi açıklama:

"3’üncü Ordu Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca; Orta Seviye Arama Kurtarma Timlerinin katılımıyla, deprem farkındalığını artırmak ve afetlere hazırlık düzeyini geliştirmek maksadıyla, ‘Deprem Tatbikatı’ gerçekleştirildi"

Sosyal medya paylaşımında yer alan bu ifade, MSB'nin afet yönetimi ve risk azaltma çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), DEPREM FARKINDALIĞINI ARTIRMAK VE AFETLERE HAZIRLIK DÜZEYİNİ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), DEPREM FARKINDALIĞINI ARTIRMAK VE AFETLERE HAZIRLIK DÜZEYİNİ GELİŞTİRMEK MAKSADIYLA DEPREM TATBİKATININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ DUYURDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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