MSB'den deprem hazırlıklarına yönelik tatbikat: farkındalık ve koordinasyon öne çıktı

MSB tatbikatla deprem farkındalığını ve hazırlık düzeyini vurguladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem farkındalığını artırmak ve afetlere hazırlık düzeyini geliştirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Bakanlık, sosyal medya paylaşımı üzerinden uygulamanın amacını kamuoyuyla paylaştı.
tatbikatın hedefleri:
Tatilbikatın temel hedefi, arama kurtarma kapasitelerinin ve müdahale koordinasyonunun gözden geçirilmesi ile afetlere hazırlık düzeyinin yükseltilmesiydi. MSB açıklamasında, benzer çalışmaların afet anındaki müdahale süreçlerini güçlendirmeye hizmet ettiği vurgulandı.
katılımcılar ve resmi açıklama:
"3’üncü Ordu Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca; Orta Seviye Arama Kurtarma Timlerinin katılımıyla, deprem farkındalığını artırmak ve afetlere hazırlık düzeyini geliştirmek maksadıyla, ‘Deprem Tatbikatı’ gerçekleştirildi"
Sosyal medya paylaşımında yer alan bu ifade, MSB'nin afet yönetimi ve risk azaltma çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), DEPREM FARKINDALIĞINI ARTIRMAK VE AFETLERE HAZIRLIK DÜZEYİNİ GELİŞTİRMEK MAKSADIYLA DEPREM TATBİKATININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ DUYURDU.
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