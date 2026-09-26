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MSB'den Somali'de gazilere ve ailelerine kapsamlı destek

MSB, Somali Türk Görev Kuvveti aracılığıyla 19 Eylül Gaziler Günü'nde Somali Asker Hastanesi'ne 40 tekerlekli sandalye ile gıda, oyuncak ve giysi yardımı ulaştırdı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 21:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

MSB'den Somali'de gazilere ve ailelerine kapsamlı destek

MSB Somali'de ihtiyaç sahibi gazilere yardım ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı aracılığıyla Somali'de ihtiyaç sahibi gazi ve gazi ailelerine yönelik bir yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, destek çalışmalarının Sivil-Asker İş Birliği kapsamında sürdüğü belirtildi.

teslimat ve dağıtım:

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde Somali Asker Hastanesi'nde, ihtiyaç sahibi gazi ve gazi ailelerine 40 adet tekerlekli sandalye teslim edildi. Faaliyetin ayrıca ailelere yönelik gıda desteği ve çocuklara yönelik oyuncak dağıtımını kapsadığı açıklandı.

çocuklar ve aileler için gerçekleştirilen destek:

Yardımlar kapsamında çocuklara top, oyuncak ve çeşitli giyim malzemeleri verilirken, ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımında bulunuldu. Bakanlık paylaşımında, yapılan bu faaliyetlerle Somali'de ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlandığı vurgulandı.

MSB'nin açıklaması, sahada yürütülen Sivil-Asker İş Birliği çalışmaları kapsamında insani yardımların devam ettiğine işaret ediyor ve Gaziler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen desteğin yerel ihtiyaçlara yönelik uygulamalı bir adım olduğu ifade ediliyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), SOMALİ TÜRK GÖREV KUVVETİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN SOMALİ’DE İHTİYAÇ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), SOMALİ TÜRK GÖREV KUVVETİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN SOMALİ’DE İHTİYAÇ SAHİBİ GAZİ VE GAZİ AİLELERİNE YÖNELİK YARDIM FAALİYETİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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